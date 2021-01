Huawei va ouvrir sa première usine hors Chine en France !

Huawei, constructeur chinois dans la tourmente suite aux accusations des USA concernant sa proximité avec le gouvernement chinois, a confirmé la création de sa première usine hors du territoire chinois. Et le géant chinois des télécoms a choisi la France pour cet « événement historique ».

Bonne nouvelle pour la région de Strasbourg. En effet, le constructeur chinois a choisi la ville de Brumath pour établir sa « Huawei European Wireless Factory ».Une usine qui devrait voir le jour en 2023 et qui aux dires de la compagnie représentera pas moins de 200 millions d’euros d’investissement.

Mais que va fabriquer Huawei dans cette usine ?

Cette usine devrait concevoir et fabriquer des antennes et des solutions réseau dédiées à la 5G européenne. Avec cet emplacement, Huawei veut renforcer sa confiance auprès de ses partenaires européens qui suite aux accusations des Américains concernant de l’espionnage à la solde du gouvernement chinois ont pris leur distance vis-à-vis de Huawei.

En effet, voilà plus de deux ans maintenant que Donald Trump avait annoncé avoir des preuves que Huawei espionnait ses clients (télécoms) pour le compte du gouvernement chinois. Accusations que réfute le géant chinois des Télécoms, et qui demande encore et toujours aux USA d’apporter la preuve de ces accusations.

A relire : Huawei toujours une menace pour la sécurité pour la FCC.

Toutefois, malgré cette absence ouverte de preuve, les états européens et autres ont préféré jouer la sécurité en excluant le géant chinois des prochains investissements réseaux 5G de leurs opérateurs télécom.

Une usine bien située et dédiée à la 5G.

Ainsi, Catherine Chen, vice-présidente et membre du conseil de surveillance de Huawei, a donné plus d’information concernant cette usine au travers d’une conférence de presse vidéo.

« Le site pourrait produire la première station mobile dans le courant de 2023. Le site vise à produire 1 milliard d’euros (environ Rs. 8 850 crores) d’équipements principalement 5G par an pour le marché européen. Les travaux devraient démarrer dès cette année »

Pour rappel, jusqu’à présent, la compagnie est d’un acteur majeur dans le développement de la 5G. Certains spécialistes soulignent par ailleurs que la compagnie chinoise est bien en avance par rapport à ses concurrents.

Par ailleurs, le site de Brumath se trouvera proche de la frontière allemande. Un point stratégique également et qui pourrait permettre à la région allemande à proximité de profiter également du développement économique de l’usine.