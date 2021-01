Le Nouveau PROACE Electric de Toyota embarque Apple CarPlay®/Android Auto™.

Avec son nouveau PROACE Electric Toyota propose une nouvelle solution en matière de véhicule électrique. De fait, ce modèle est le premier fourgon électrique Toyota. Et en prime, les passagers pourront profiter de la connectivité de ce nouveau véhicule.

Faut-il le rappeler, Toyota est le précurseur dans le monde des constructeurs automobiles en matière de voiture full électrique. Ainsi, outre sa gamme de berlines, citadines dédiées au grand public, la marque propose également depuis peu une gamme complète de fourgons électriques.

PROACE Electric de Toyota, une autonomie allant jusqu’à 330km.

Ce modèle est le premier d’une gamme complète de fourgons électriques que Toyota va proposer dans les mois à venir. Il est disponible dans différents formats, incluant trois longueurs différentes (compact, medium ou long).

Pour ce qui est des batteries, la marque propose là aussi deux versions. Une version qui propose une autonomie allant jusqu’à 230 et une seconde version qui propose 330 km.

A relire : La nouvelle Toyota Camry Hybride encore plus connectée.

La marque justifie ce choix :

« Durant nos recherches auprès des clients VUL cibles, nous avons conclu qu’ils ne parcouraient en moyenne que 45 km par jour, ce qui signifie que la plupart des utilisateurs du PROACE Electric n’auront pas besoin de le recharger quotidiennement ».

Pour ce qui est de la puissance moteur, Toyota annonce une puissance de 136 ch et un couple de 260 Nm. Et ce quel que soit le type de batterie choisi. En outre, la vitesse de pointe est limitée électroniquement à 130 km/h.

PROACE Electric Toyota, un véhicule connecté avec du confort.

Pour ce qui est du packaging intérieur, Toyota propose deux versions. Deux niveaux de finitions, « Dynamic » et « Business » qui apporte leur lot de fonctionnalités. Ainsi, pour les plus connectés, Toyota souligne que le système de bord embarque Apple CarPlay® et Android Auto™. Ainsi, il sera possible d’associer son smartphone au véhicule et de profiter pleinement des applications telles que Waze, Spotify…

La Finition « Business » ajoute quant à elle le Smart Entry & Start et le système de navigation Toyota Pro-Touch.

Enfin, les deux finitions embarquent un système multimédia avec écran tactile 7 pouces. Ou encore la radio DAB.

PROACE Electric Toyota, prix et disponibilité.

Le nouveau PROACE Electric Toyota est d’ores et déjà disponible auprès des concessionnaires Toyota. Son prix démarre à partir de 40 000€. Un prix qui variera bien évidemment en fonction des options choisies par le client directement chez le concessionnaire.