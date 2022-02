Test : SOMFY HOME ALARM ADVANCED XL

Le marché de l’alarme et de la sécurisation des logements explose depuis plusieurs années voire décennies.

La raison peut être politique (écart qui se creuse entre les différentes classes et qui peut générer des frustrations et inciter au vol), commercial (le coût d’acquisition du matériel baisse), technologique (le matériel devient techniquement installable par tous) ou tout simplement logique car l’Homme a tendance à vouloir délimiter et défendre sa propriété. Quoiqu’il en soit, le marché est loin d’être saturé et devient même extrêmement porteur.

Parmi les acteurs SOMFY propose actuellement le pack SOMFY Home Alarm Advanced XL qui est présenté comme la solution complète de sécurité efficace en toutes circonstances.

Nous allons également tester le Switch TaHoma qui va nous apporter une souplesse supplémentaire en nous permettant de programmer et lancer 2 scenarii simplement grâce à 2 boutons situés sur le boitier.

La promesse est belle, la marque aussi, voyons maintenant ce que ça vaut, Let’s go !

Préambule.

Dans un premier temps, qui est SOMFY ?

A l’origine, spécialisé dans la motorisation des stores et volets roulants, le groupe SOMFY a été créé à Cluses (France) en 1969. Cette même année où ils ont inventé le moteur tubulaire pour stores qui a permis de développer le premier Lève-Store électrique sur le marché français.

Autant dire qu’ils étaient très largement pionniers et avaient anticipé que le monde allait devenir suffisamment faignant pour ne pas vouloir actionner ses volets à la main 🙂 (dont je fais bien entendu parti :))

Depuis, l’automatisation et la centralisation de la commande des équipements est venu enrichir l’offre de base, ce qui lui a permis de se développer à l’international (avec quelques acquisitions) pour devenir la marque que l’on connait aujourd’hui.

Quelques chiffres du groupe :

CA en 2019 : 1200,2 Millions d’euros, Effectif : 6067

CA en 2020 : 1257,1 Millions d’euros, Effectif : 6498

Avec une redistribution des dividendes qui est passée de 1.25 à 1.85.

La santé est donc plutôt très bonne.

Présentation – Description.

Contenu de la boîte:

1 x Link Advanced avec prise EU : cerveau du système

2 x IntelliTags (détecteurs portes et fenêtres)

2 x Détecteurs de mouvement intérieur

1 x Sirène intérieure : 110 dB sans fil

1 x Sirène extérieure : 112 dB sans fil

2 x Badges télécommandes (désactivation mains libres)

1 x Clavier intérieur

Options :

Caméras intérieures

Caméras extérieures

Détecteurs de fumée, etc. (voir site officiel pour une liste exhaustive)

Caractéristiques techniques du constructeur:

Installation :

Application gratuite iOS 12 et versions supérieures, Android 5.0 et versions supérieures.

Les périphériques sont automatiquement reconnus par la centrale.

Evolutivité :

Le système permet d’associer un maximum de :

50 détecteurs (IntelliTAG™ ou détecteurs de mouvement),

50 badges,

2 sirènes intérieures et 2 sirènes extérieures,

10 équipements vidéos (Somfy Sécurity Camera, Somfy One, ou Somfy One+ sous réserve débit suffisant)

Connectivité :

LINK ADVANCED :



Connectivité : Wi-Fi 802.11 b/g/n Open/WPA/WPA2-Personal/WPA-WPA2 mode mixte (2,4 GHz, e.r.p<100 mW)

Gestion de la 2G et de la 4G

Protocole propriétaire (2,4 GHz, e.r.p<100 mW)

Radio Somfy Protect (868 MHz-870 MHz, e.r.p<25 mW)

Radio Somfy io-homecontrol™ (868 MHz-870 MHz, e.r.p<25 mW)

Utilisation intérieure seulement

Hauteur maximale d’installation : 2m (Ne peut être installé à plus de 2000 m d’altitude)

Sécurité :

Supervision permanente de la connexion radio entre les éléments du système

Détection de brouillage radio sur les détecteurs et les sirènes (envoi d’une alerte à l’utilisateur)

Cryptage des communications radio

Autoprotection

Détection des coupures de courant et autonomie sur batterie rechargeable (12h) puis piles (14 jours).

Alimentation :

Bloc secteur.

N’utiliser que le bloc secteur fourni avec le produit (Input: 100-240 V AC, 50- 60 Hz, 0,5 A max/Output : 5 V ― 3,1 A)

N'utiliser que le bloc secteur fourni avec le produit (Input: 100-240 V AC, 50- 60 Hz, 0,5 A max/Output : 5 V ― 3,1 A) Piles : 4x 1,5 V alcalines D / LR20.

Pour un fonctionnement optimal, il est recommandé de remplacer les piles tous les 4 ans et après chaque coupure de courant supérieure à 12h.

Pour un fonctionnement optimal, il est recommandé de remplacer les piles tous les 4 ans et après chaque coupure de courant supérieure à 12h. Batterie Lithium : 1,9 Ah.

La batterie ne peut être remplacée que par une batterie Somfy compatible ref 1875265 (Arts Energy – ref 809104) et en suivant scrupuleusement les instructions mentionnées dans la boite du produit de remplacement.

Taille :

202 x 123 x 66 mm

Poids : 983 g

Température de fonctionnement : 10-40° C

Compatibilité :

Accessoires de sécurité « Somfy Protect »

TaHoma®, Amazon Alexa et IFTTT

BADGE :

Portée radio avec le Link Advanced : 50 m en champ libre

Protocole propriétaire (2,4 GHz, e.r.p<100 mW)

Autonomie en utilisation normale : 1 an sur pile (1x 3 V Lithium CR2032)

Taille : 34 x 10 mm

Poids : 12 g

Température de fonctionnement : 0-45° C

IntelliTAG® :

Portée radio avec le Link Advanced : 200 m en champ libre

Radio Somfy Protect (868 MHz-870 MHz, e.r.p<25 mW)

Utilisation intérieure et extérieure (IP54) sur tout type d’ouvrant

Autonomie en utilisation normale : 1 an sur pile (1x 1,5 V alcaline AAA / LR03)

Autoprotection

Taille : 60 x 28 x 13,5 mm

Poids : 28 g

Température de fonctionnement : 0-45° C

DETECTEUR DE MOUVEMENT INTERIEUR :

Portée radio avec le Link Advanced : 200 m en champ libre

Radio Somfy Protect (868 MHz-870 MHz, e.r.p<25 mW)

Autonomie en utilisation normale : 2 ans sur pile (1x 1,5 V Lithium CR123A)

Autoprotection

Taille : 47 x 47 mm

Poids : 55 g

Température de fonctionnement : 0-45° C

SIRENE INTERIEURE :

Portée radio avec le Link Advanced : 200 m en champ libre

Radio Somfy Protect (868 MHz-870 MHz, e.r.p<25 mW)

Autonomie en utilisation normale : 2 ans sur piles (4 x 1,5 V alcalines D / LR20)

Autoprotection

Taille : 175 x 45 mm

Poids : 985 g

Température de fonctionnement : 0-45° C

SIRENE EXTERIEURE :

Portée radio avec le Link Advanced : 200 m en champ libre

Radio Somfy Protect (868 MHz-870 MHz, e.r.p<25 mW)

Utilisation extérieure (IP43)

Autonomie en utilisation normale : 2 ans sur piles (4 x 1,5 V alcalines D / LR20)

Autoprotection

Taille : 220 x 55 mm

Poids : 1200 g

Température de fonctionnement : -10° / 45° C

CLAVIER INTERIEUR :

Portée radio avec le Link Advanced : 200 m en champ libre

Radio Somfy Protect (868 MHz-870 MHz, e.r.p<25 mW)

Autonomie en utilisation normale : 2 ans sur piles (2 x 1,5 V alcalines AA / LR6)

Autoprotection

Taille : 113 x 28 mm

Poids : 178g

Température de fonctionnement : 10-40°C