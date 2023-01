Husqvarna NERA, Husqvarna renforce sa gamme de robots tondeuses.

Avec cette nouvelle gamme Husqvarna NERA, le spécialiste de l’outillage de jardin démarre la saison 2023 avec une nouvelle série de robots tondeuse sur sa gamme Automower. De quoi avoir une pelouse parfaite ?

Husqvarna spécialiste de l’outillage propose depuis quelques années des robots tondeuses. Les robots tondeuses Husqvarna font partie de ces outils de jardinage automatisés conçus pour entretenir vos pelouses sans que vous ne deviez-vous soucier de quoi que ce soit. Ces tondeuses sont dotées de technologies avancées telles que la détection d’obstacles, la planification de parcours et la programmation à distance via une application mobile.

En outre, les tondeuses robots Husqvarna sont équipées d’un système de navigation GPS qui permet de couvrir toutes les zones de votre pelouse, même les plus difficiles d’accès. La gamme a pour dénomination Automower. Cette fois, elle s’agrandit encore un peu plus avec l’arrivée d’une nouvelle gamme : Husqvarna NERA.

Husqvarna NERA, un robot tondeuse pour toutes les situations.

La marque a dévoilé cette semaine ses nouvelles solutions en matière de robot tondeuse pour la saison 2023. Ainsi, elle a présenté la gamme Husqvarna NERA qui se compose des modèles AUTOMOWER® 320 NERA, AUTOMOWER® 430X NERA et AUTOMOWER® 450X NERA. Chaque modèle étant dédié à la taille du terrain que vous avez à tondre, mais pas seulement.

Alors, avant tout sachez que quelques soit le modèle, les AUTOMOWER® 320 NERA, AUTOMOWER® 430X NERA et AUTOMOWER® 450X NERA sont tous équipés à la fois d’une connexion Bluetooth et d’une connexion Wi-Fi. Et cela afin de pouvoir avoir un aperçu de l’état d’avancement du robot tondeuse depuis votre smartphone ou votre tablette.

Les trois modèles de la gamme Husqvarna NERA ont la possibilité d’utiliser le Plug-in EPOS™ (en option) pour une installation sans fil. Ils embarquent la Technologie AIM (cartographie et fonctionnalités sur l’application Automower® Connect), une fonction évitement des objets par radars et des Phares LED.

À noter que les modèles AUTOMOWER® 430X NERA et AUTOMOWER® 450X NERA sont les plus haut de gamme des Automower®. Ils proposent, via l’application Automower® Connect, un contrôle du robot à grande distance et une géolocalisation par GPS grâce à une connectivité cellulaire intégrée offerte pendant 10 ans, ainsi que des fonctionnalités Smart Home (commandes vocales, intégration IFTTT et Gardena Smart System).

Enfin, pour ce qui est des robots tondeuses Husqvarna NERA, l’AUTOMOWER® 320 NERA est destiné pour les terrains d’une superficie de 2200m², l’AUTOMOWER® 430X NERA pour un terrain de 3200m² et l’AUTOMOWER® 450X NERA pour un terrain de 5000m².

Prix et Disponibilité.

Les robots tondeuses de la gamme Husqvarna NERA sont d’ores et déjà disponibles chez Husqvarna. Il vous faudra compter entre 2899€ pour l’entrée de gamme, l’AUTOMOWER® 320 NERA et 5199€ TTC pour le tout haut de gamme l’AUTOMOWER® 450X NERA. L’AUTOMOWER® 430X NERA étant quant à lui proposé au prix de 3799 € TTC.