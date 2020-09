Le ZenFone 7 et ZenFone 7 Pro débarquent chez Asus.

Le constructeur asiatique vient de rendre officiel la sortie de son nouveau smartphone le ZenFone 7 qui se décline en deux versions : ZenFone 7 et ZenFone 7 Pro. Un smartphone qui hérite d’un processeur Qualcomm® Snapdragon™ 865 Plus 5G.

Alors, oui, Asus est connu avant tout par les passionnés d’informatique pour ses cartes mères pour PC de bureau et de gamer. Aussi, pour ses ordinateurs portables comme le Zenbook ou encore le Zenbook Flip. Et n’oublions pas sa gamme de routeurs Wi-Fi grand public gaming. Nous avons d’ailleurs déjà eu l’occasion de tester certains d’entre eux.

ZenFone 7 et ZenFone 7 Pro, le segment des smartphones à l’honneur.

Cette fois, c’est son segment téléphonie mobile qui est mis à l’honneur avec la sortie de ces nouveaux modèles. Deux smartphones qui partagent une bonne partie des spécificités.

Ainsi, pour les deux modèles on retrouve, un Écran AMOLED de 6,67 » avec NanoEdge. Celui-ci affiche un format 20:9 pour une résolution Full HD+ 2400×1080.La fréquence de rafraîchissement est de 90 Hz.

Pour ce qui est de la carte graphique, on retrouve une puce Qualcomm Adreno 650. La batterie est également pareille sur les deux modèles, soit une batterie de 5000 mAh.

La différence entre le deux ?

Le ZenFone 7 Pro est muni d’un processeur Qualcomm® Snapdragon™ 865 Plus 5G de 3.1 GHz alors que le ZenFone 7 a droit à un Qualcomm® Snapdragon™ 865 5G.

La mémoire aussi varie, ainsi elle passe de 6 Go pour le ZenFone 7 à 8 Go pour le ZenFone 7 Pro. De même pour le stockage, le premier a droit à 128Go contre 256Go pour le second.

Pour les capteurs photo, ils héritent d’un Capteur Sony® IMX686 de 64 MP, Double Flash LED, un capteur Dual Pixel Sony® IMX363 de 12 MP et un 8 MP (téléobjectif).

Pour ce qui est de la connectivité, les deux téléphones héritent donc de la 5G ainsi que du WiFi 6 double bande. Présent également, le Bluetooth 5.1 (BR/EDR+LE), support Qualcomm® aptX™ Adaptive et le NFC.

Prix et disponibilité.

Les ASUS ZenFone 7 (ZS670KS) et ZenFone 7 Pro (ZS671KS) seront disponibles à partir du 10 septembre en France. Ils seront respectivement au prix public indicatif de 699 € et 799 €.