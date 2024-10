Ezviz HP5, le nouveau visiophone connecté pour une sécurité optimisée

Ezviz annonce l’arrivée de son nouveau visiophone connecté, le Ezviz HP5, un appareil combinant une caméra, une sonnette et un interphone en un seul produit, conçu pour améliorer l’accès et la sécurité des foyers.

Ezviz, spécialisé dans les solutions de sécurité intelligentes, continue de développer son catalogue avec des dispositifs à la pointe de la technologie, répondant aux besoins de la maison connectée.

Un visiophone multifonctionnel pour une maison connectée

Le visiophone connecté HP5 est une solution complète pour la sécurité et la commodité des habitations. Il s’agit d’un appareil 3-en-1 permettant de voir, parler et accorder l’accès aux visiteurs, même à distance. Conçu avec un profil fin, le HP5 s’intègre facilement dans tout type de demeure, qu’elle soit moderne ou rénovée. Le HP5 est adapté aux maisons spacieuses, permettant aux utilisateurs de mieux gérer les entrées et les sorties.

Caractéristiques techniques du Ezviz HP5

La caméra HP5 offre une résolution 1080p pour des images claires, avec une vision nocturne infrarouge pour assurer la sécurité en faible luminosité. L’écran tactile couleur de 7 pouces permet une utilisation facile et intuitive des fonctions du visiophone. Le HP5 est compatible avec des badges RFID pour un déverrouillage sécurisé, incluant deux badges pour les utilisateurs. L’application mobile Ezviz permet de contrôler l’appareil à distance, offrant une grande flexibilité dans l’utilisation quotidienne.

Installation simplifiée et design élégant

Le Ezviz HP5 se distingue par une installation à 2 fils, facilitant le remplacement des anciens systèmes d’interphone sans nécessiter une réinstallation complexe. La conception fine de l’appareil s’intègre facilement aux portes d’entrée, quel que soit leur style. Le kit inclut également une sonnette avec plusieurs sonneries pour une personnalisation adaptée aux préférences des utilisateurs.

Connectivité et contrôle à distance

Le HP5 est compatible avec le Wi-Fi double bande (2,4 GHz et 5 GHz), assurant une connexion stable et réduisant la latence. Le HP5 supporte également le stockage local via une carte microSD (jusqu’à 512 Go) et propose l’option de stockage sur le cloud EZVIZ CloudPlay pour une sécurité supplémentaire. Les utilisateurs peuvent gérer leur entrée à distance et visionner les enregistrements vidéo directement depuis leur smartphone.

Disponibilité et prix

Le Ezviz HP5 est disponible sur le marché européen dès maintenant, mais le prix n’a pas encore été annoncé par la marque. Les utilisateurs peuvent consulter les revendeurs officiels pour plus de détails sur la disponibilité.

Récapitulatif technique

Résolution : 1080p avec vision nocturne infrarouge

: 1080p avec vision nocturne infrarouge Écran : tactile couleur de 7 pouces

: tactile couleur de 7 pouces Connectivité : Wi-Fi double bande (2,4 GHz / 5 GHz)

: Wi-Fi double bande (2,4 GHz / 5 GHz) Déverrouillage : badges RFID (2 inclus), déverrouillage à distance via l’application

: badges RFID (2 inclus), déverrouillage à distance via l’application Installation : 2 fils, compatible 4 fils

: 2 fils, compatible 4 fils Stockage : carte microSD jusqu’à 512 Go, stockage cloud via EZVIZ CloudPlay

: carte microSD jusqu’à 512 Go, stockage cloud via EZVIZ CloudPlay Fonctions supplémentaires : sonneries multiples, conversation bidirectionnelle, changement de voix pour protection de la vie privée, conception étanche

