L’App TomTom GO Navigation dispo sur tous les smartphones.

TomTom fait partie des leaders dans le domaine du GPS et plus particulièrement de la géolocalisation. Si la marque est essentiellement connue pour ses GPS physiques pour voiture, sa plateforme est désormais disponible sur smartphone.

De nos jours, il devient presque impossible de se déplacer d’un point A à un point B inconnu sans utiliser un GPS. Fini les vieilles cartes Michelin papier des différents pays et dépliable à n’en plus finir. De nos jours, le GPS a remplacé le papier et propose non seulement l’itinéraire nécessaire, mais bien plus encore. Contrôle routier, Traffic info… les GPS voiture d’aujourd’hui sont devenus très performant.

TomTom GO Navigation multiplateforme.

TomTom a su s’adapter à l’intégration des GPS dans les voitures et surtout sur le smartphone. La marque annonce une mise à jour conséquente pour son application. Ainsi, désormais, l’application GPS TomTom GO Navigation est disponible sur l’ensemble des principales plateformes : l’App Store, Google Play et Huawei AppGallery.

Comme le souligne l’éditeur, l’application peut être utilisée hors ligne et ne nécessite pas que le téléphone soit connecté à Internet. Ainsi, pas de consommation de data sur son forfait mobile.

Cependant, si le téléphone est connecté, l’application sera en mesure de fournir toute une série de service « live ». Par exemple, l’info trafic et les alertes radars.

En outre, il est intéressant de voir que TomTom est également disponible sur le Huawei AppGallery. Un bon point pour tous les clients Huawei qui peuvent ainsi télécharger l’application directement sur le store Huawei sans devoir passer par celui de Google. Une intégration qui plaira aux possesseurs de P40 Pro et autres smartphones du constructeur chinois qui devraient sortir dans le futur.

Prix et disponibilité.

TomTom GO Navigation offre 1 mois d’abonnement pour toute souscription d’un abonnement de 12 mois pour 12,99€, de 6 mois pour 8,99€, ou un essai gratuit de 7 jours pour un abonnement d’un mois à 1,99€.