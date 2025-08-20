Xiaomi Q2 : une hausse de 31 % portée par les voitures électriques et les objets connectés.

Xiaomi continue de surprendre. Lors du deuxième trimestre 2025, le groupe chinois a enregistré une hausse de 31 % de son chiffre d’affaires, atteignant près de 116 milliards de yuans, malgré une légère baisse des revenus liés aux smartphones. Une performance remarquable portée par deux moteurs puissants : les véhicules électriques et l’univers de l’Internet des Objets (IoT).

Fondée en 2010, Xiaomi s’est hissée parmi les leaders mondiaux de la tech. Longtemps connue pour ses smartphones abordables, la marque étoffe aujourd’hui son catalogue avec des voitures électriques, des tablettes, des téléviseurs, des aspirateurs intelligents et bien d’autres appareils connectés, dessinant les contours d’un écosystème technologique global.

Smartphones Xiaomi : stabilité des livraisons, pression sur les marges

Au cœur de l’activité historique de Xiaomi, les smartphones ont vu leurs revenus reculer de 2,2 % par rapport à l’année précédente. Une baisse modérée, imputable à une pression accrue sur les prix de vente moyens, bien que les livraisons soient restées robustes.

A relire : Test: Xiaomi 14 Xiaomi frappe à nouveau avec le Xiaomi 14, un smartphone compact, doté de composants haut de gamme et d’un capteur photo signé Leica. Positionné comme un rival direct du Samsung S24, ce…

Xiaomi reste en tête du marché en Asie du Sud-Est et conserve sa seconde place en Europe, malgré une concurrence féroce. Le constructeur ajuste sa stratégie, misant davantage sur l’optimisation des marges que sur le volume seul.

Véhicules électriques : un nouveau moteur de croissance

C’est la division automobile qui a le plus fortement dynamisé les résultats du groupe. Les revenus liés aux EV ont triplé, atteignant 20,6 milliards de yuans au deuxième trimestre. Le SUV Xiaomi YU7, fer de lance de cette offensive, a rencontré un vif succès avec 81 302 véhicules livrés sur la période. Au total, plus de 157 000 voitures ont été vendues sur le premier semestre 2025.

En parallèle, les marges nettes de cette division sont passées de 15,4 % à 26,4 %, un bond qui confirme l’optimisation industrielle engagée par Xiaomi. Les pertes opérationnelles ont été réduites à 300 millions de yuans, contre 500 millions précédemment. Et le groupe prévoit déjà son entrée sur le marché européen des véhicules électriques dès 2027, ambitionnant d’atteindre la rentabilité dès 2026.

Objets connectés et électroménager : une progression à deux chiffres

La gamme du constructeur s’agrandit aussi dans le secteur des produits lifestyle et IoT. Les ventes ont progressé de 44 %, générant 38,7 milliards de yuans. Cette division inclut notamment des téléviseurs intelligents, des tablettes, des bracelets connectés, des purificateurs d’air et une panoplie d’appareils électroménagers compatibles avec l’application maison Xiaomi.

Avec cette diversification, Xiaomi renforce la cohérence de son écosystème, chaque produit devenant une porte d’entrée vers d’autres équipements de la marque.

Une croissance globale maîtrisée et durable

Au total, Xiaomi a dégagé un bénéfice net ajusté de 10,8 milliards de yuans, en hausse de 75,4 %, soit un résultat nettement supérieur aux prévisions des analystes. Cette performance repose sur une synergie entre les différentes branches : optimisation des coûts sur le segment mobile, montée en puissance de l’automobile, et valorisation de l’IoT comme pilier stratégique.

Le groupe continue aussi d’investir dans l’intelligence artificielle, le développement de systèmes d’exploitation propriétaires et l’expansion de ses services cloud, autant de leviers pour maintenir cette trajectoire.

Ambitions mondiales et stratégie long terme

Avec une assise solide sur son marché domestique et une présence croissante à l’international, Xiaomi vise désormais une consolidation de son modèle économique autour d’un écosystème intégré. L’objectif ? Fidéliser les utilisateurs sur le long terme, en capitalisant sur l’interopérabilité entre smartphones, voitures, appareils connectés et services numériques.

Le pari semble réussi. En misant sur la convergence technologique, Xiaomi se positionne comme un acteur central dans la transformation numérique des foyers, tout en s’imposant sur le segment très convoité de la mobilité électrique.

Récapitulatif technique

Chiffre d’affaires Q2 2025 : 116 milliards de yuans (+31 %)

Bénéfice net ajusté : 10,8 milliards de yuans (+75,4 %)

Revenus smartphone : –2,2 %

Livraisons de véhicules EV (Q2) : 81 302 unités

Revenus EV : 20,6 milliards de yuans (×3)

Marge nette EV : 26,4 %

Pertes division EV/AI : 300 millions de yuans

Revenus IoT & lifestyle : 38,7 milliards de yuans (+44 %)

Entrée prévue sur le marché européen des EV : 2027

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

