Fender x Teufel ROCKSTER NEO : l’enceinte nomade qui a du style et du coffre

Imagine une enceinte qui combine le look rétro des amplis de guitare et un son capable de faire danser tout un parc. C’est exactement ce que propose Teufel avec sa nouvelle édition spéciale du ROCKSTER NEO, conçue en collaboration avec Fender. Un clin d’œil au passé, mais clairement taillée pour aujourd’hui.

La marque allemande Teufel est bien connue des amateurs de bon son. En revisitant son best-seller portable avec Fender, elle donne un sacré coup de jeune à un modèle déjà très apprécié. Résultat : une enceinte Bluetooth au design marquant, pensée pour les fans de musique, les baroudeurs, les musiciens… et tous ceux qui aiment quand ça groove.

Un style inspiré des amplis vintage

Le premier truc qu’on remarque, c’est son design. Avec ses grilles métalliques, ses détails chromés et son revêtement texturé, cette édition reprend tous les codes visuels des amplis Fender classiques.

C’est le genre d’objet qu’on pose dans un salon ou sur une scène sans jamais avoir envie de le cacher. Et quand on sait que c’est une édition limitée, ça devient presque un objet de collection.

Du gros son, même en plein air

Cette enceinte ne fait pas juste jolie. Elle balance du lourd, avec un son puissant et équilibré qui passe aussi bien dans une pièce qu’en extérieur. Les basses sont bien présentes, les aigus restent clairs, et le tout tient la route même à volume élevé. Tu peux l’emmener pour un apéro au bord du lac, un pique-nique ou même une petite soirée en plein air sans t’inquiéter : le son suivra.

Pensée pour tous les usages

Un des gros points forts de cette enceinte, c’est sa polyvalence. Tu veux faire du karaoké ? Elle a une entrée micro. Tu veux brancher ta guitare ? Elle a ce qu’il faut. Tu veux juste écouter ta playlist ? Le Bluetooth 5.3 te connecte sans prise de tête, avec un son fluide et sans décalage. Tu peux même connecter deux appareils en même temps. Et avec l’application Teufel Go, tu ajustes le son à ta sauce.

De l’autonomie à revendre

Tu pars en week-end et tu veux de la musique sans devoir chercher une prise toutes les deux heures ? Pas de souci. Le ROCKSTER NEO tient jusqu’à 36 heures à volume normal. En mode économie, tu peux même monter jusqu’à 56 heures. Et si ton téléphone tombe à plat, pas de panique : elle fait aussi office de batterie externe via USB-C. Pratique, surtout quand on est en vadrouille.

Une enceinte qui s’adapte à ton environnement

Cette enceinte a été pensée pour les déplacements. Elle résiste aux éclaboussures et à la poussière (certification IP44), elle a des coins renforcés, un boîtier solide et tu peux la poser sur un trépied. Il existe même un sac à dos pour la transporter facilement. Et si tu veux vraiment faire monter l’ambiance, tu peux la connecter avec d’autres enceintes Teufel compatibles, jusqu’à 100 au total. De quoi transformer un barbecue tranquille en mini festival.

Récapitulatif technique

Édition spéciale Fender x Teufel ROCKSTER NEO

Puissance jusqu’à 130 dB SPL

Autonomie : 36 h (normal), 56 h (mode Eco)

Batterie amovible avec fonction powerbank USB-C

Bluetooth 5.3 avec AAC, multipoint, Google Fast Pair

Deux entrées combo XLR (micro/instrument/ligne)

Résistance éclaboussures/poussière (IP44)

Fonction Party Link : connexion jusqu’à 100 enceintes

Trépied compatible (35 mm), sac à dos en option

