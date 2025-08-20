Bon plan : DREAME X50 Ultra Complete, 170€ de remise à ne pas rater chez Boulanger

L’aspirateur robot DREAME X50 Ultra Complete débarque en fanfare chez Boulanger avec une réduction alléchante de 170€. Une aubaine pour ceux qui cherchent à automatiser le ménage sans casser leur tirelire. Focus sur ce bon plan qui combine performance, autonomie et intelligence.

La marque chinoise DREAME, filiale de Xiaomi spécialisée dans l’entretien domestique, étoffe son catalogue d’aspirateurs connectés avec des modèles de plus en plus sophistiqués. Le X50 Ultra Complete représente aujourd’hui l’un des fleurons de sa gamme.

Un aspirateur robot complet et autonome

Le DREAME X50 Ultra Complete fait partie de ces appareils qui visent l’autonomie totale. Il aspire, lave, se vide, se nettoie et se sèche… tout seul. Sa station d’accueil multifonction permet un véritable ménage sans intervention. C’est l’un des modèles les plus complets actuellement proposés sur le marché, idéal pour les grandes surfaces ou les foyers animés.

Navigation intelligente et cartographie 3D

Doté de la navigation LiDAR et d’une cartographie 3D ultra précise, le robot anticipe les obstacles et adapte ses trajectoires pour couvrir l’ensemble de votre habitation. Il mémorise plusieurs étages, reconnaît les zones sensibles (comme les tapis ou les gamelles pour animaux), et permet une personnalisation pièce par pièce via l’application mobile.

Aspiration puissante et lavage actif

Avec une puissance d’aspiration de 7 300 Pa, le DREAME X50 Ultra Complete surpasse la majorité de ses concurrents. Cette performance est accompagnée d’un système de lavage actif avec serpillière rotative, capable d’exercer une pression au sol pour retirer les saletés incrustées. Il détecte automatiquement les tapis pour éviter de les mouiller.

Autonomie XXL et gestion automatique

La batterie de 6 400 mAh permet jusqu’à 3 heures d’autonomie en une seule charge. Lorsqu’elle descend en dessous d’un certain seuil, l’appareil retourne à sa base pour se recharger, puis reprend automatiquement le nettoyage là où il s’était arrêté. Sa station de vidange contient un sac de poussière de 3,2 litres, et ses réservoirs d’eau permettent plusieurs cycles de lavage avant de devoir être remplis.

Contrôle vocal et application intuitive

Compatible Alexa, Google Assistant et Siri, le X50 Ultra se commande aussi bien par la voix que depuis l’application. Celle-ci propose une interface claire avec des horaires de nettoyage, des zones interdites ou encore des cycles de lavage renforcés. Un véritable allié domotique.

Récapitulatif technique