DELLA Vario Series 12000 BTU : l’air conditionné connecté qui vise l’efficacité énergétique

La DELLA Vario Series 12000 BTU s’inscrit dans la tendance des climatiseurs intelligents, capables de combiner performance thermique et contrôle à distance. Ce modèle mini-split promet une couverture allant jusqu’à 550 pieds carrés, avec une efficacité énergétique avancée et une connectivité mobile. Un positionnement qui vise à répondre aux nouveaux usages domestiques, entre confort et maîtrise de la consommation.

La marque DELLA poursuit sa stratégie d’élargissement de gamme dans le secteur du confort domestique. Connue pour ses équipements accessibles, elle mise ici sur un produit intégrant des technologies connectées, tout en restant positionné sur un segment intermédiaire.

Un design discret adapté aux intérieurs modernes

La DELLA Vario Series 12000 BTU adopte un format mini-split classique, composé d’une unité intérieure murale et d’un compresseur extérieur.

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L’unité intérieure se veut compacte, avec une finition blanche sobre qui s’intègre facilement dans différents types d’intérieurs. L’absence de conduit en fait une solution particulièrement adaptée aux rénovations ou aux logements ne disposant pas d’installation HVAC centralisée.

Le niveau sonore est également travaillé, avec un fonctionnement annoncé comme silencieux, notamment en mode nuit.

Une puissance calibrée pour les surfaces intermédiaires

Avec ses 12000 BTU, ce modèle cible des pièces de taille moyenne, jusqu’à environ 50 m².

Cette puissance permet à la DELLA Vario Series 12000 BTU d’assurer à la fois le refroidissement en été et le chauffage en hiver, grâce à sa fonction pompe à chaleur intégrée.

L’appareil repose sur une technologie inverter, permettant d’ajuster en continu la puissance du compresseur. Cela se traduit par une meilleure stabilité de température et une consommation énergétique optimisée.

Une efficacité énergétique mise en avant

L’un des points clés de la DELLA Vario Series 12000 BTU est son efficacité énergétique.

Le constructeur annonce un SEER2 pouvant atteindre 23, ce qui place ce modèle dans une catégorie performante pour un usage résidentiel.

Cette efficacité repose sur plusieurs éléments :

technologie inverter

gestion intelligente de la température

optimisation des cycles de fonctionnement

L’objectif est double : réduire la consommation électrique et maintenir un confort thermique constant.

Connectivité et contrôle à distance

La DELLA Vario Series 12000 BTU intègre une connectivité Wi-Fi.

L’utilisateur peut piloter l’appareil via une application mobile, permettant :

réglage de la température

programmation horaire

activation à distance

suivi de l’utilisation

Cette dimension connectée s’inscrit dans la tendance des maisons intelligentes, où les équipements deviennent pilotables à distance.

La compatibilité avec certains assistants vocaux est également évoquée, renforçant l’intégration dans un écosystème domotique.

Un système de chauffage intégré

Au-delà du refroidissement, la DELLA Vario Series 12000 BTU fonctionne comme une pompe à chaleur.

Elle peut ainsi assurer le chauffage lors des périodes plus froides, avec un fonctionnement optimisé même à basse température extérieure.

Ce type de solution permet d’éviter l’installation de deux systèmes distincts, tout en offrant une alternative plus économe que certains chauffages électriques traditionnels.

Installation et usage au quotidien

Le format mini-split implique une installation nécessitant une mise en place professionnelle dans la majorité des cas.

Une fois installé, le système se distingue par sa simplicité d’usage :

télécommande incluse

application mobile

modes automatiques

L’entretien reste classique, avec nettoyage des filtres et vérification périodique de l’unité extérieure.

Technologies embarquées et confort

La DELLA Vario Series 12000 BTU intègre plusieurs fonctions destinées à améliorer le confort :

mode sommeil

déshumidification

ventilation indépendante

redémarrage automatique

Ces fonctionnalités permettent d’adapter le fonctionnement selon les besoins et les conditions climatiques.

Ce qu’il faut retenir

La DELLA Vario Series 12000 BTU combine refroidissement et chauffage dans un format compact et connecté.

Elle se distingue par une bonne efficacité énergétique, une connectivité Wi-Fi et une puissance adaptée aux surfaces intermédiaires.

Son positionnement vise les utilisateurs recherchant un compromis entre performance et prix accessible.

L’intégration domotique renforce son intérêt dans les logements modernes.

Positionnement sur le marché

La DELLA Vario Series 12000 BTU se positionne sur le segment des climatiseurs mini-split connectés.

Elle concurrence des marques comme :

Mitsubishi Electric

Daikin

LG

Cependant, DELLA adopte une approche plus accessible en termes de prix, ce qui la rend attractive pour les particuliers souhaitant s’équiper sans investissement trop élevé.

Le produit cible principalement :

les propriétaires de maisons ou appartements

les projets de rénovation

les utilisateurs sensibles à la consommation énergétique

FAQ : DELLA Vario Series 12000 BTU

Quelle est l’autonomie de la DELLA Vario Series 12000 BTU ?

Il ne s’agit pas d’un appareil autonome. Son efficacité dépend de l’alimentation électrique et de son rendement énergétique (SEER2 23).

Quelle surface peut-elle couvrir ?

Elle est adaptée à des surfaces allant jusqu’à environ 50 m² (550 sq ft).

Peut-elle chauffer en hiver ?

Oui, grâce à sa fonction pompe à chaleur intégrée.

Est-elle connectée ?

Oui, la DELLA Vario Series 12000 BTU dispose d’un Wi-Fi permettant un contrôle via smartphone.

Quel est son niveau sonore ?

Le fabricant met en avant un fonctionnement silencieux, notamment en mode nuit.

Récapitulatif technique

Puissance : 12000 BTU

Type : mini-split inverter

Batterie : non applicable

Autonomie : non applicable

Efficacité : SEER2 jusqu’à 23

Surface couverte : jusqu’à 550 sq ft (~50 m²)

Fonction : refroidissement + chauffage

Connectivité : Wi-Fi

Technologies : inverter, pompe à chaleur, déshumidification

En résumé

La DELLA Vario Series 12000 BTU propose une solution complète pour climatiser et chauffer un espace intermédiaire.

Son efficacité énergétique et sa connectivité en font un produit adapté aux usages modernes.

Elle vise un bon équilibre entre performance, fonctionnalités et accessibilité.

Un choix cohérent pour les logements sans système centralisé.

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