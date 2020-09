Il est toujours intéressant de savoir qu’elle est le leader du marché dans un secteur bien défini. Il était donc normal que Statista, service d’analyses de marché s’intéresse au segment du smartphone. Ainsi, son Global Consumer Survey dévoile quelle est la marque de smartphones préférée des Français.

Alors, oui on est toujours quelque peu à dire que son smartphone c’est le meilleur ! Surtout si on en est convaincu. Si certains sont friands d’un modèle en particulier, d’autres voueraient presque un culte à une marque ! C’est notamment le cas pour les fans Apple.

Une étude qui annonce un vainqueur !

Cette étude s’est faite auprès de 12546 adultes résidant en France. Celle-ci s’est faites du 21 juillet au 19 aout 2020. Et les résultats sont clairs, les smartphones préférée des Français sont ceux du Sud-coréen Samsung. De fait, celui-ci obtient 36% des « parts de marché » ou si vous préférez des sondés français.

En deuxième position arrive Apple avec 24%. La marque à la pomme continue donc pour le moment encore et toujours à séduire le grand public. La troisième place est détenue par Xiaomi. On peut s’avouer surpris par cette position, car si Xiaomi ne cesse de bien se faire connaitre, on aurait davantage cru que la 3e place du podium reviendrait à l’autre grand constructeur chinois à savoir Huawei. Et pourtant, Huawei arrive 4e avec 7% contre 16% pour Xiaomi.

Wiko et Sony clôture le top 5.

En effet, bien que la marque ait joué dès ses débuts la carte made in France, Wiko, la jeune pousse marseillaise qui depuis s’est fait racheter n’obtient qu’un faible 3%. À égalité avec Sony pour ce qui est des smartphones préférée des Français.

Cependant, sur cette étude on constate également une perte de terrain de Samsung de 3% par rapport à 2018. Les grands vainqueurs étant Xiaomi et Huawei qui prennent chacun respectivement une hausse de 7% et de 6%. Une hausse de 6% pour Huawei qui semble conserver la confiance de son public malgré les contraintes auxquelles doit faire face le géant chinois face aux restrictions américaines.

Smartphone Samsung :

Smartphone Xiaomi :