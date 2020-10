TUF Gaming X570-Pro (WiFi) : nouvelles cartes chez Asus.

Ça bouge chez Asus ! La marque vient d’annoncer la sortie de deux nouvelles cartes mères pour PC de gamer équipées de Wi-Fi. Ces nouvelles venues ont pour nom : TUF Gaming X570-Pro (WiFi) et ROG Strix B550-XE Gaming WiFi.

ASUS a annoncé aujourd’hui le lancement des cartes mères le TUF Gaming X570 Pro (WiFi) et ROG Strix B550-XE Gaming WiFi – deux cartes mères conçues pour les gamer et les pro du jeu. Des cartes mères mettant en œuvre les processeurs de la dernière génération de l’architecture AMD® Ryzen™ Zen 3.

TUF Gaming X570-Pro (WiFi), une carte mère au top pour gamer.

Cette nouvelle venue au catalogue est une carte mère qui dédiée au processeur AMD AM4 X570 au format ATX. On lui trouve des slots PCIe 4.0 et dual M.2. Fortement optimisée pour le gaming, elle propose une solution 12+2 phases d’alimentation IR3555 PowIRstages.

Par ailleurs , afin de refroidir correctement les puces, elle embarque un radiateur Active Chipset, un radiateur pour VRM. Mais aussi, un radiateur M.2 connecteurs pour ventilateurs hybrides et Fan Xpert 4.

Pour l’aspect un peu plus tuning, elle est équipée de la fonction Aura Sync RGB. Ainsi, celle-ci permet la personnalisation de l’éclairage en synchronisation avec celui d’un large choix de produits et composants compatibles comme des bandes RGB adressables.

Enfin, pour ce qui est de la connectivité, la carte embarque un port Gigabit Ethernet Realtek® L8200A, et une puce Wi-Fi Intel 2×2 802.11ac avec technologie MU-MIMO. On notera également la présence du Bluetooth 5.0 ainsi que les technologies TUF LANGuard et TurboLAN.

ROG Strix B550-XE Gaming WiFi.

Cette carte mère est elle aussi destinée au processeur AMD B550 Ryzen AM4 au format ATX. Elle est équipée de ports PCI® 4.0, d’un double slot M.2, de ports USB 3.2 Gen 2 Type-C®, de ports HDMI™ 2.1 et DisplayPort 1.2.

Elle est également munie d’un module Wi-Fi maison qui est compatible avec les normes Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. Présent également du Bluetooth v5.0.