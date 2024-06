ROG Ally X, la nouvelle console d’Asus RoG : Une révolution dans le monde du gaming.

La ROG Ally X, la nouvelle console de jeu d’Asus RoG, fait son entrée sur le marché. Conçue pour les amateurs de jeux vidéo, cette console portable promet de redéfinir l’expérience de jeu avec ses caractéristiques techniques avancées et son design ergonomique.

Asus RoG (Republic of Gamers) est une filiale du constructeur Asus qui a fait du segment du gaming sa spécialité. Et de fait, la marque est connue pour ses produits destinés aux joueurs. Cette fois, la marque élargit sa gamme avec des appareils avancés qui allient performances et innovation pour répondre aux demandes des joueurs les plus passionnés. Cette fois, la marque renouvelle l’expérience de la console de jeu.

La ROG Ally X : Caractéristiques et innovations

La ROG Ally X enrichit la gamme du constructeur avec des caractéristiques impressionnantes. Équipée d’un écran Full HD de 7 pouces, elle offre une résolution de 1920 x 1080 pixels, garantissant une clarté visuelle exceptionnelle. La console est propulsée par un processeur AMD Ryzen Z1 Extreme et dispose de 16 Go de RAM LPDDR5, assurant des performances fluides et rapides. Avec un stockage interne de 512 Go en SSD, les temps de chargement sont réduits, et la capacité de stockage est suffisante pour de nombreux jeux.

La marque développe son assortiment avec cette console portable qui intègre également des fonctionnalités de connectivité avancées, telles que le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2. L’autonomie de la batterie est optimisée pour offrir plusieurs heures de jeu sans interruption, grâce à une batterie de 40 Wh. De plus, la ROG Ally X est dotée de haut-parleurs stéréo et d’un système de refroidissement silencieux, garantissant une expérience de jeu immersive.

Date de sortie et prix de la ROG Ally X

La ROG Ally X sera disponible à partir du 15 juillet 2024 au prix de 799 euros. Cette sortie marque un moment important pour les amateurs de jeux vidéo, qui attendent avec impatience de découvrir cette nouvelle console portable d’Asus RoG.

Récapitulatif technique