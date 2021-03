Test: Oppo Find X3 Pro 5G.

Oppo est le cinquième fabricant mondial avec une de part de marché de 8.8%, ce qui représente 33.8 millions de smartphones. A titre indicatif Xiaomi a une part de marché de 11.2% et Samsung de 19,1%.

Oppo a fait le Buzz récemment avec l’OPPO X 2021 et son écran enroulable. Nous l’avons eu entre nos mains et nous sommes convaincus du concept et nous espérons l’avoir sur le banc de test dès sa sortie. Mais pour le coup on vous présente le test du Oppo Find X3 Pro 5G.

Préambule.

Oppo nous présente ici son nouveau fleuron: l’Oppo Find X3 Pro 5G mais aussi ses milieux de gamme l’oppo Find X3 Neo 5G et le Find X3 Lite 5G,

Respectivement à 1149€, 799€ et 449€. Oppo vas donc rendre la 5G plus accessible.

Ce nouveau venu chez le constructeur chinois a pour vocation de se classer parmi les meilleurs smartphones haut de gamme du marché. Notamment par rapport à la concurrence. Nous avons la chance d’avoir l’OPPO Find X3 5G en test pour sa sortie, et c’est un véritable privilège. A peine annoncé et on vous propose déjà le test complet. Si ça ce n’est pas top !

Nous avions déjà testé l’OPPO Find X2 Pro l’année passée et avions été charmés par un téléphone qui tenait ses promesses.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

OS: Android 11 surcouche Color 11.2

Dimensions: 163,6 x 74,0 x 8,26mm

Poids: 193 grammes

Processeur: Qualcomm Snapdragon 888

RAM: 12 GB

Mémoire: 256 GB

SIM: Dual nano SIM / compatible e-sim

Batterie: 4500mAh chargement jusqu’à 65W

Chargement sans-fil: Oui jusqu’à 30W

Ecran: OLED 6,7 pouces de 3 216 x 1 440 pixels (QHD+) avec un taux de rafraîchissement de 120Hz, compatible HDR10+

Densité des pixels: 525 PPI

Caméras arrière: 50MP grand-angle ( capteur Sony IMX 766) , 50MP Ultra grand-angle ( capteur Sony IMX 766), téléobjectif de 13 MP, objectif macro de 5 MP

Caméra avant: 32MP

Vidéo: jusque 4K 60fps et vidéo slow motion en 1080p 240fps

WI-FI: WI-FI 6/5 (ax/ac/a/b/g/n)

Bluetooth: Oui – 5.2

NFC: Oui

Capteurs: accéléromètre, géomagnétique, lumière ambiante, proximité, gravité, gyroscope, podomètre

résistance eau/poussière: IP68

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Oppo Find X3 Pro 5G

Oreillettes USB type-C

Câble USB type-C

Chargeur

Housse de protection