Meeting Owl Pro, la caméra de vidéoconférence sympa !

Owl Labs présente Meeting Owl Pro, une caméra de vidéoconférence immersive à 360° qui ferait penser à un hibou et qui en prime se connecte en Wi-Fi pour faire des vidéoconférences professionnelles.

Alors, la firme présente son Meeting Owl Pro comme un appareil intelligent de vidéoconférence doté d’une caméra à 360°, d’un micro, d’un haut-parleur avec une résolution de 1080p et d’un rayon de plus de 5 mètres.

À l’heure où les vidéoconférences sont devenues le standard dans les entreprises avec l’intégration du télétravail, les systèmes ne cessent de se développer et de devenir de plus en plus performants.

D’ailleurs, le marché des caméras, des casques micro ont explosés les ventes de l’année passée. Avec son Meeting Owl Pro l’entreprise Owl Labs voit plus loin en la matière.

Meeting Owl Pro, pour des vidéoconférences au top !

Ainsi, Meeting Owl Pro est clairement orienté salle de réunion et de conférence ou des espaces ou la distanciation est présente. Le Meeting Owl Pro dispose d’un zoom intelligent qui localise et se focalise sur la personne qui parle. Une manière de passer d’un intervenant à l’autre de manière automatique et qui permet aux personnes à distance d’avoir un meilleur rendu au sein de la réunion.

Pour c faire, le dispositif s’aide de repères audio et visuels. Ainsi, la caméra est équipée d’un capteur d’une résolution de 1080p. Le haut-parleur quant à lui offre une diffusion du bruit à 360°.

L’entreprise nous confie :

« Le dispositif intelligent est capable de créer une expérience totalement immersive pour tous les participants à distance. Le Meeting Owl Pro est compatible avec les systèmes de vidéoconférence en ligne les plus répandus tels que Zoom, Google Meet, Skype Entreprise, Microsoft Teams, etc. »

De plus, les micros intégrés intelligents permettent d’égaliser le volume des haut-parleurs de la pièce afin que même les plus faibles voix soient entendues clairement. La connexion pourra se faire au travers d’une connexion Wi-Fi.

Prix et disponibilité.

Le Meeting Owl Pro est proposé au prix de 999€.