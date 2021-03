Oppo X 2021,  le smartphone du futur ou le Futur du smartphone ?

Avec son Oppo X 2021, le constructeur chinois nous propose un concept smartphone foldable. Nous l’avons eu en main et le moins qu’on puisse dire c’est qu’on est plus proche du produit final que du concept ! Une vision qui selon nous pourrait bien être la nouvelle évolution du smartphone !!!

Le monde du smartphone est en perpétuel renouveau. Toutefois, il faut être honnête, ces dernières années, nous avons davantage assisté à un relifting du concept du smartphone plus qu’une nouvelle révolution.

Samsung et Huawei ont bien tenté de créer la nouveauté avec leur smartphone pliable comme le Galaxy Fold ou le Huawei Mate X2 mais sans vraiment nous séduire. Par ailleurs, le sdeux géant ne sont pas les seules à s’être intéressé aux smartphone à écrans pliable.

Et si Oppo avait imaginé le smartphone de demain ?

Alors, vous avez surement tous vu toutes ces vidéos officielles et de Youtubers de ce téléphone « rétractable ». Et oui l’effet est bluffant. Alors, nous avons aussi pris l’objet en main. Et le moins que l’on puisse dire c’est « WOW ».

En effet, il nous faut beaucoup à nous journalistes high-tech qui découvrons constamment des nouveautés pour être surpris, émerveillés… Et pourtant Oppo l’a fait. Au point qu’on se demande : Et si ce concept ou « form factor » devenait celui du smartphone de demain !

Effectivement, le téléphone est surprenant d’innovation avec son écran rétractable. Mais pourquoi ? Parce que concrètement, lorsque le téléphone nous est présenté « fermé », il s’agit d’un smartphone classique, un téléphone comme d’autres pour Oppo. Un beau rectangle, un smartphone relativement fin, et un design à l’arrière sympa.

Ce qui devient intéressant, c’est quand on swipe sur le bouton (ou une double pression). Celui-ci dévoile l’écran qui s’agrandit. Une fois ouvert, le téléphone offre de nouvelles possibilités : Multifenêtrage, grand écran pour consulter des vidéos, pour s’en servir comme GPS dans Waze…

Mais surtout, on sent que le téléphone reste assez rigide et ne se tord pas facilement dans tous les sens. Susceptible du coup de se casser facilement.

Que dire de l’écran ?

Comparer aux Samsung et Huawei que nous avons eus en main, on a moins cette impression d’écran plastique sur l’Oppo X 2021. On n’a pas de « cassure ou de pliure » au centre. Malgré tout, sur le modèle que nous avons eu en main, en y regardant de plus près, on constate une légère « courbure » du côté gauche une fois l’écran ouvert. Bon j’avoue, on a fait les difficiles pour lui trouver des défauts.

Bon, pas de boutons de volume ou pas de port jack 3.5 (bien qu’il y ait une sorte de bouchon rond), mais bien sûr, comme nous le souligne Dirk Pauwels directeur d’Oppo Benelux :

« Ce n’est qu’un concept à l’heure actuelle ».

Mais pour un concept, quel concept !! On aurait déjà envie de le mettre en poche et de ne pas leur rendre. Un concept qui selon nous se rapproche du produit fini. Mais nous n’avons pas pu avoir de confirmation sur le sujet. Oppo garde le suspens.

En conclusion.

Alors, c’est vrai, on a été plus que surpris par ce smartphone et pourtant il nous en faut beaucoup. Selon nous, ce smartphone pourrait bien ouvrir la porte à une nouvelle réelle évolution du smartphone pour les années à venir. D’autant que sur base du système et du mécanisme, il serait même possible d’agrandir encore un peu plus l’écran en ouverture. Vous pourriez dès lors avoir un Smartphone qui se transformerait en une tablette !

On attend donc avec impatience la sortie du produit final. Si en plus Oppo descendait juste sous la barre des 1000€ pour ce smartphone… Il y aurait de fortes chances que ce téléphone fasse un succès en termes de vente. Qui sait pour Noel 2021 sous le sapin !