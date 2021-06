Test : Oppo Find X3 Neo 5G.

Oppo Find X3 Neo 5G, après vous avoir présenté la version haut de gamme de la gamme Oppo Find X3, le Pro, nous vous proposons aujourd’hui le Neo. Alors qu’à t’il de plus ou de moins ? Nous le découvrirons ensemble au travers de ce test.



Préambule.

Comme à l’habitude, un petit mot sur l’entreprise du jour : Oppo.

Oppo est, depuis 2004, devenu un des acteurs importants dans le secteur des smartphones aussi bien dans le haut de gamme que dans les versions plus accessibles. Présents dans 40 pays avec plus de 40.000 employés et 300 millions d’utilisateurs à travers le monde. Ils ont pour valeurs d’être innovant et orienté vers ses utilisateurs. Passons maintenant à notre test.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Hauteur : environ 159,9 mm

Largeur : environ 72,5 mm

Épaisseur : environ 7,99 mm

Poids : environ 184g

Taille de l’écran : 6,55″(16,64cm)

Définition : 2400 x 1080 pixels (FHD+)

PPT Contraste : 5000000:1

Type : AMOLED

Qualcomm ® Snapdragon™ 865 5G

Fréquence maximale du CPU : Octa-core jusqu’à 2,8 GHz

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

OPPO Find X3 Neo

Adaptateur secteur SuperVOOC 65W

Écouteurs

Câble de charge USB type-C

Guide rapide & Carte de garantie

Guide de sécurité

Coque de protection