Sortie des OPPO Find X3 Neo 5G et Find X3 Lite 5G.

La semaine passée Oppo dévoilait ses OPPO Find X3 Neo 5G et Find X3 Lite 5G et OPPO Find X3 Pro. À l’occasion de la sortie de ce dernier modèle, on vous a publié un test complet du OPPO Find X3 Pro. Une chose qui a été rendue possible grâce à l’obtention du modèle quelques jours avant.

Toutefois, on avait laissé de côté les versions plus « light » de ce nouveau venu chez OPPO. Il est désormais temps que l’on se rattrape.

OPPO Find X3 Neo 5G et Find X3 Lite 5G, 5G avant tout !

En effet, alors qu’on a mis en lumière le haut de gamme, il est temps de s’intéresser aux modèles un peu plus light et au prix plus abordable dirons-nous. Alors, avant tout, ces deux nouveaux modèles dans la gamme X3 embarquent de la 5G. Plus de doute possible sur le sujet, OPPO vise l’avenir des télécoms.

Le Find X3 Neo est équipé d’un écran AMOLED 90 Hz avec la compatibilité HDR10+. Le cœur du smartphone embarque quant à lui un processeur Snapdragon™ 865 de Qualcomm®. Fier de son savoir-faire, Oppo embarque aussi sa fonction SuperVOOC 2.0 Flash Charge 65W. Celle-ci permettra une recharge de votre smartphone très rapidement. Niveau connectivité toujours, le téléphone propose du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ainsi que du Bluetooth 5.1. Le NFC comme toujours est bien présent. De même que la fonction Reverse Charging.

A relire : Test OPPO Find X3 Pro.

Find X3 Lite 5G, léger, mais costaud ?

Pour ce dernier dont le prix est encore un peu plus bas, OPPO a opté pour un processeur Snapdragon™ 765G de Qualcomm®. L’écran est un écran 6.43 pouces AMOLED, 90Hz. Il est proposé en une seule version comprenant 8 Go de mémoire et 128 Go de stockage.

Le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac sera à même de vous donner accès à internet sans faire exploser votre forfait mobile. Il est équipé d’une batterie de 4300 mAh qui est compatible avec la technologie Fast charging 65W SuperVOOC 2.0.

Prix et disponibilité.

L’OPPO Find X3 Neo 5G est disponible à partir du 15 mars au prix conseillé de 799 euros. Il sera proposé en version Starlight Black et Galactic Silver.

L’OPPO Find X3 Lite 5G est disponible à partir du 15 mars au prix conseillé de 449 euros. Il sera proposé en version Astral Blue et Starry Black.

À noter qu’à l’achat d’un Find X3 Neo jusqu’au 18 avril inclus, vous recevrez en cadeau une OPPO Watch 41 mm (d’une valeur de€249) et un OPPO Enco W51 (d’une valeur de 119 €). De même, lors de l’achat d’un Find X3 Lite jusqu’au 18 avril inclus, vous recevrez un OPPO Enco X (d’une valeur de 179 €) en cadeau.