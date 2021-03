Oppo premier vendeur de smartphones en Chine.

Alors qu’Oppo continue sa progression à l’échelle mondiale et en occident, le constructeur chinois s’assoit sur la première place du podium dans son propre pays. C’est en tout cas ce que révèle une étude de Counterpoint Research.

Il y a peu, on vous parlait d’Oppo et on vous dévoilait notre test sur leur tout nouveau haut de gamme l’Oppo Find X3 Pro. Un modèle qui pourrait bien séduire tant par son design, ses performances que son prix.

À relire : Test: Oppo Find X3 Pro 5G.

Mais la marque a su également miser sur d’autres modèles moins chers pour conquérir son marché local. À savoir la Chine. Ainsi, selon une étude de Counterpoint Research, Oppo est devenu premier vendeur de smartphones en 2020 en Chine. Et ce grâce à une progression fulgurante qui lui a permis d’atteindre une part de marché de 21%. Supplantant ainsi Vivo (20%), Huawei, Apple et Xiaomi.

Par ailleurs, Counterpoint Research a noté une augmentation des ventes de 26% en 2020 par rapport à 2019. Pour le cabinet d’étude, cette progression est liée à différents facteurs. Parmi ces facteurs, le fait que la marque a su proposer assez vite des smartphones de milieu de gamme dont le prix était sous la barre des 300$. D’autre part, la marque a su également diversifier son offre pour proposer plus de modèles dans le segment du milieu de gamme et a su séduire les acheteurs qui s’orientent vers la gamme de smartphones premium.

Ainsi, la marque chinoise a fait un carton en termes de ventes en Chine avec son smartphone Oppo A72 5G.

Le malheur de Huawei fait les affaires d’Oppo.

Effectivement, selon Varun Mishra analyste de l’étude de Counterpoint Research souligne que la croissance d’Oppo a commencé et s’est accentué quand Huawei a dû faire face au durcissement des règles imposées par les États-Unis. Un facteur qui a précipité les utilisateurs à se diriger vers Oppo plutôt que vers Huawei.

La marque devrait normalement selon l’analyste poursuivre dans cette croissance avec les prochains smartphones que la marque sortira. Par ailleurs, il y a de fortes chances que la marque prenne encore de la confiance auprès des utilisateurs si son concept Oppo X 2021 que nous avons eu entre les mains voit le jour à un prix correct.

La marque pourrait alors prendre encore plus de part de marché. À la fois sur le marché chinois, mais également sur le marché mondial.