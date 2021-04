OPPO A54 5G et OPPO A74 5G, les nouveaux smartphones de la marque !

Les OPPO A54 5G et OPPO A74 5G viennent cette semaine renforcer l’offre de téléphone du géant chinois. Les deux nouveaux venus dans la gamme A d’OPPO proposent aux consommateurs de passer vers la 5G à petit prix.

Après le l’Oppo Find X3 Pro 5G que nous avons testé il y a plusieurs semaines, la marque lève le voile sur de nouveaux modèles avec les OPPO A54 5G et OPPO A74 5G. Des smartphones qui sont orientés milieu de gamme avec un prix qui ne dépasse pas les 300€. Des modèles qui héritent de la 5G.

OPPO A54 5G.

Ce nouveau venu chez Oppo est équipé d’un processeur MediaTek MT6765 Helio P35. Le processeur est accompagné de 4 Go de mémoire vive pour une capacité de stockage de 64 Go. A noter qu’une version 4 Go et 128 Go de stockage est également disponible.

Pour ce qui est de la connectivité, on retrouve de la 5G, du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac et du Bluetooth 5.0. Le NFC quant à lui n’est pas présent.

La batterie est une batterie de 5000mAh avec une fonction fast charging 18W. Le tout se recharge via un port USB-C. L’écran quant à lui est un écran 6.5 pouces.

Pour ce qui est de la photo, le téléphone OPPO A54 5G est accompagné d’un triple capteur de 13MP+2MP+2MP.

OPPO A74 5G.

Ce smartphone est quelque peu plus costaud que son petit frère cité plus haut. En effet, l’ Oppo A74 5G est quant à lui doté d’un processeur Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 & 6×1.8 GHz Kryo 460). Il est accompagné de 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage.

Comme pour l’OPPO A54 5G, il hérite d’un écran 6.5 pouces offrant un ratio de 20:9. Il est également lui aussi doté d’un lecteur de carte microSD pouvant accepter des cartes allant jusqu’à 1To.

Pour ce qui de la connectivité, il est équipé de la 5G, du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac et du Bluetooth 5.1. Le NFC est présent sur ce modèle.

Enfin, pour les accros de selfie et de photos avec leur smartphone, sachez que l’OPPO A74 5G est équipé d’un quadruple capteur photo qui se compose de 48 MP, f/1.7 (grand angle), 8 MP, f/2.2 (ultra grand-angle), 2 MP, f/2.4 (macro) et 2 MP, f/2.4.

Prix et disponibilité.

L’OPPO A54 5G est immédiatement disponible en couleur Fantastic Purple et Fluid Black ; il est fourni équipé d’une mémoire de 4 Go et d’un espace de stockage de 64 Go au prix conseillé de 249 euros.

L’OPPO A74 5G est immédiatement disponible, en couleur Space Silver et Fluid Black, et est livré avec 6 Go de mémoire et 128 Go d’espace de stockage au prix conseillé de 299 euros.