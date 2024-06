Samsung Galaxy Watch FE : une Montre Connectée Abordable avec des Fonctionnalités de Santé Étendues ?

La Galaxy Watch FE, la première montre connectée de Samsung à rejoindre la famille « Fan Edition », offre une entrée plus abordable pour profiter des fonctionnalités de communication et de fitness de la marque. À partir de 199 dollars, la Galaxy Watch FE combine élégance et performances dans un design soigné. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette montre intelligente.

La Galaxy Watch FE, abréviation de « Fan Edition », est la réponse de Samsung à la demande croissante de montres connectées abordables. Elle s’inscrit dans la lignée des Galaxy Watch et des Galaxy Watch Active, mais avec un prix plus accessible.

Samsung est un acteur majeur dans le domaine des technologies qui n’a de cesse d’étoffer son catalogue de produit High-Tech. Cette fois la marque le fait avec une nouvelle montre connectée à petit budget.

Elle propose quoi cette nouvelle Galaxy Watch FE

Elle est équipée d’un écran OLED de 1,2 pouce, propulsée par la puce Exynos W920 de dernière génération, et dispose de 1,5 Go de RAM et de 16 Go de stockage. Malgré son prix abordable, la Galaxy Watch FE ne fait que peu de compromis sur les fonctionnalités.

Les Points Forts de la Galaxy Watch FE

Pour cette nouvelle venue, la marque reprend quelques acquis en matière de Design et de Résistance. Ainsi la Galaxy Watch FE arbore un verre saphir, une certification IP68 (résistance à l’eau) et une résistance à la pression jusqu’à 5 ATM. Son boîtier en aluminium est à la fois léger et solide.

De plus, Grâce à OneUI Watch 5 et Wear OS 4, l’interface utilisateur est fluide et conviviale. En outre, vous pouvez télécharger de nombreuses applications pour personnaliser votre expérience.

Pour ce qui est de la santé, La Galaxy Watch FE surveille votre fréquence cardiaque, propose des électrocardiogrammes, analyse la composition corporelle et définit des zones de fréquence cardiaque personnalisées. Et ce grâce à son capteur avancé BioActive fabrication maison.

Il existe diverses fonctions de sommeil, allant de la surveillance des habitudes de sommeil au coaching de sommeil. Les utilisateurs peuvent également surveiller leur santé cardiaque de plusieurs manières. Avec HR Alert, les rythmes cardiaques anormalement élevés ou bas peuvent être détectés et la Notification de Rythme Cardiaque Irrégulier (IHRN) surveille proactivement les rythmes cardiaques pour détecter la fibrillation auriculaire (FA). De plus, les utilisateurs peuvent surveiller leur tension artérielle et leur ECG.

Autant de Fonctionnalités de Santé Avancées qui séduiront les plus exigeant.

Comme toutes les séries Galaxy Watch, la FE peut être connectée de manière transparente à d’autres appareils Samsung Galaxy.Find My Phone permet aux utilisateurs de localiser rapidement et facilement leur téléphone si la connexion à la montre est perdue. Le contrôleur de caméra peut être utilisé pour contrôler à distance la caméra du téléphone portable Samsung. Par exemple, les utilisateurs peuvent éditer ou zoomer depuis leur poignet en mode photo/vidéo/port..

Connectivité.

Avec le LTE, le Bluetooth 5.0 et le Wi-Fi, la Galaxy Watch FE vous permet de rester connecté où que vous soyez. Sa fonction LTE vous permettra par exemple d’aller faire votre sport sans forcément avoir votre smartphone enpoche et vous libérer ainsi d’un poids.

Date de Sortie et Prix

La Galaxy Watch FE est déjà disponible au prix de 199 dollars. Si vous recherchez une alternative abordable aux modèles haut de gamme, la Galaxy Watch FE est un excellent choix.

Récapitulatif Technique :