Xbox Series X / Series S : Une Nouvelle Ère du Gaming par Microsoft

Avec l’arrivée des Xbox Series X et Series S, Microsoft entend bien marquer un tournant décisif dans l’industrie du gaming, offrant aux joueurs une nouvelle génération de consoles.

Microsoft, leader technologique mondial, continue d’innover et de révolutionner le marché du jeu vidéo avec sa gamme de consoles Xbox. Ainsi la marque a profité de son Xbox Games Showcase pour faire quelques annonces avec l’arrivée de nouvelles consoles de jeux.

Xbox Series X, Une Puissance de Jeu Sans Précédent

La Xbox Series X et la Series S illustrent la volonté de Microsoft d’élargir son offre de produits en matière de consoles de jeu.

La Series X, dotée d’un processeur AMD Zen 2 à huit cœurs et d’une carte graphique RDNA 2, propose une puissance brute impressionnante. Avec 12 téraflops de performance graphique, la Series X permet de jouer en 4K native à 60 images par seconde, avec un potentiel de monter jusqu’à 120 FPS.

La Series S, plus compacte, et sans lecteur optique vise à offrir une expérience de jeu en 1440p avec des fréquences d’images similaires, ce qui en fait une option plus accessible tout en conservant une qualité de jeu remarquable.

Un Design Pensé pour l’Immersion

La Xbox Series X et la Series S se distinguent également par leur design. La Series X adopte une forme monolithique, avec un système de refroidissement avancé pour éviter la surchauffe, même lors des sessions de jeu les plus intenses. La Series S, quant à elle, présente un design plus petit et épuré, parfait pour s’intégrer dans tous les types d’espaces de vie. Ces choix de design montrent comment la marque étoffe son catalogue en répondant à des besoins variés des joueurs.

La Technologie au Service du Jeu

Les deux consoles intègrent des technologies de pointe, telles que le ray tracing, qui améliore significativement les effets de lumière et d’ombre dans les jeux, et le Variable Refresh Rate (VRR) pour une fluidité de jeu optimale. Avec un SSD NVMe ultra-rapide, les temps de chargement sont réduits au minimum, permettant une immersion quasi instantanée dans les univers de jeu. La Xbox Series X et la Series S représentent ainsi comment la gamme du constructeur s’élargit, en incorporant des innovations technologiques qui enrichissent l’expérience utilisateur.

Écosystème et Compatibilité

Microsoft propose également une compatibilité étendue avec les accessoires et les jeux des générations précédentes, démontrant comment la marque développe son assortiment pour offrir une continuité dans l’expérience de jeu. Grâce au Xbox Game Pass, les utilisateurs ont accès à une vaste bibliothèque de jeux, renforçant la valeur de l’écosystème Xbox. Cette stratégie montre comment la marque ajoute de nouveaux modèles tout en soutenant les titres et les accessoires existants.

Connectivité sans fil.

Pour ce qui est de la connectivité sans fil, Microsoft propose du Wi-Fi aux normes 802.11b/g/n/ac. On regrettera donc l’absence des toutes dernières normes Wi-Fi type Wi-Fi 6E et Wi-Fi 7 qui aurait permis aux joueurs équipé de la fibre de profitez pleinement du débit de leur connexion et donc ainsi de réduire leur ping lors des parties en ligne.

Prix et Disponibilité.

La Xbox Series X est proposée au prix de 549.99€ alors que la Xbox Series S est proposée au prix de 299.99€ pour la version 512 Go et 349.99€ pour la version 1 To Carbon Black.

Récapitulatif Technique