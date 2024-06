Samsung annonce que Galaxy AI sera disponible pour la nouvelle Galaxy Watch 7 mais pas seulement.

L’arrivée de Galaxy AI sur la nouvelle Galaxy Watch marque une étape importante dans l’évolution des montres connectées de Samsung. Cette intégration promet d’enrichir les fonctionnalités de la Galaxy Watch, renforçant ainsi l’attrait de cette gamme auprès des utilisateurs. et créant ainsi une suite logique avec l’arrivée de l’IA sur ses derniers smartphones premium Galaxy S24, S24 PRO…

Pour ceux qui ne le sauraient pas encore Samsung est une entreprise sud-coréenne reconnue mondialement pour ses innovations technologiques. La marque s’est surtout fait connaitre chez nous en Europe il y a plusieurs décennie avec l’arrivée des écran TV plat. Depuis la marque a su évoluer dans le marché du smartphone et des objets connectés. La marque continue d’étoffer son catalogue de produits high-tech, allant des smartphones aux appareils électroménagers, en passant par les wearables.

Galaxy AI disponible pour la nouvelle Galaxy Watch : Une révolution pour les utilisateurs

L’intégration de Galaxy AI dans la nouvelle Galaxy Watch vise à améliorer l’expérience utilisateur grâce à des fonctionnalités intelligentes. Galaxy AI permet une interaction plus intuitive et personnalisée avec la montre, facilitant ainsi la gestion quotidienne de diverses tâches. Cette nouvelle venue se fera via One UI 6 Watch.

Des fonctionnalités avancées pour une expérience utilisateur enrichie

Comme pour ses smartphones, Avec Galaxy AI, la nouvelle Galaxy Watch de Samsung va développer son assortiment de fonctionnalités. L’IA propose des suggestions basées sur les habitudes de l’utilisateur, optimisant ainsi l’efficacité des notifications et des rappels. De plus, Galaxy AI analyse les données de santé et de fitness pour offrir des conseils personnalisés, contribuant ainsi à une meilleure gestion du bien-être.

Samsung a amélioré l’algorithme de sommeil AI. En plus des indicateurs existants tels que le temps de sommeil, le niveau d’oxygène dans le sang et le cycle de sommeil, Sleep Insights mesure désormais également le mouvement pendant le sommeil, la latence du sommeil, ainsi que la fréquence cardiaque et respiratoire pendant le sommeil.

Les nouvelles fonctionnalités de fitness cartographient la condition physique des utilisateurs de manière simple et intelligente pour un entraînement personnalisé. En plus des cinq niveaux d’intensité de fonctionnement de la Personal Health Rate Zone, les nouvelles données détaillées Aerobic Threshold (AT) / Anaerobic Threshold (AnT) Heart Rate Zone permettent aux utilisateurs de courir plus efficacement et d’analyser plus rapidement leurs performances.

Disponibilité et prix

La nouvelle Galaxy Watch 7 intégrant Galaxy AI pourrait être dévoilée aux alentours 15 juillet 2024.

Récapitulatif technique

Processeur : Exynos W920

: Exynos W920 Écran : Super AMOLED 1,4 pouces

: Super AMOLED 1,4 pouces Capteurs : Fréquence cardiaque, oxygène dans le sang, suivi du sommeil

: Fréquence cardiaque, oxygène dans le sang, suivi du sommeil GPS : Intégré

: Intégré Résistance à l’eau : 5 ATM

: 5 ATM Disponibilité : 15 juillet 2024

: 15 juillet 2024 Prix : aux alentours des 350€ ?

