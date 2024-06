Bon plan : 525€ pour le WYBOT Robot de Piscine sans Fil.

Profitez d’une offre exceptionnelle sur le WYBOT Robot de Piscine sans Fil : seulement 525€ ! Cet appareil révolutionnaire simplifie l’entretien de votre piscine avec sa technologie avancée et son fonctionnement sans fil. Économisez du temps et de l’argent tout en maintenant votre piscine étincelante de propreté. Ne manquez pas cette occasion unique d’acquérir un équipement de qualité supérieure à un prix imbattable. Commandez dès maintenant et transformez votre routine d’entretien piscine !

Nettoyage des Murs, des Marches et de la Ligne d'Eau : le nettoyeur de piscine peut non seulement nettoyer les sols et les murs (le nettoyage des murs ne convient pas aux textures de carreaux), mais peut également nettoyer facilement des zones spécifiques telles que la Ligne d'Eau, les marches, etc. À l'aide de capteurs intégrés, le nettoyeur effectue une planification d'itinéraire optimale pour nettoyer les murs en 15 mins et les sols en 15 mins, garantissant des résultats exceptionnels

Durée de vie de la Batterie Plus Longue et Charge Rapide : le robot piscine sans fil Osprey 700 est équipé d'une batterie rechargeable de 8800 mAh avec jusqu'à 2 heures de temps de fonctionnement continu pour les piscines enterrées jusqu'à 120 mètres carrés. Il ne faut que 3 à 3,5 heures pour charger complètement

Nettoyage Plus Efficace : équipé de trois moteurs et d'une large buse d'aspiration, le robot nettoyeur de piscine peut ramasser le sable, la saleté, les feuilles ou les brindilles, la poussière et les débris d'une variété de surfaces de piscine. Et avec un filtre ultra-fin qui collecte les particules de saleté encore plus fines, assurant le meilleur nettoyage possible pour votre piscine.

Sans Fil et Facile à Entretenir : conçu pour le confort du consommateur. Retirez facilement l'aspirateur de piscine après les travaux de piscine et arrosez simplement le bac du filtre. Cet ensemble est livré avec des crochets à fixer aux poteaux de piscine standard (Non inclus).

Si vous avez des questions ou des problèmes concernant le NETTOYEUR DE PISCINE WYBOT, veuillez contacter notre équipe client. Nous fournissons un retour gratuit de 30 jours, une garantie de qualité de 2 ans. Pour les piscines aux surfaces très lisses (ex : piscines carrelées, piscines en fibre de verre), nous recommandons un nettoyage manuel.

