Test : Roidmi Eve Plus, le robot intelligent qui ne manque pas d’aspiration

Notre test du jour porte sur le tout dernier robot aspirateur Roidmi Eve Plus de la marque chinoise Roidmi, le Eve plus avec sa tour d’aspiration. La marque sœur de la société Xiaomi, qui tend à être de plus en plus connue en Europe, nous présente différents produits d’aspiration que nous aurons certainement l’occasion de vous présenter dans le futur. Cette version robot de la marque est-elle compétitive par rapport à la gamme de plus en plus étendue sur le marché des robots aspirateurs ? C’est ce que nous allons parcourir ensemble, passons au test !



Préambule.

Comme présenté, la marque Roidmi est une filiale de la société maintenant mondialement connue Xiaomi. Les produits proposés de la marque vont de leur tout dernier sèche-cheveux au balai aspirateur sans fil et enfin l’aspirateur robot. Roidmi existe depuis 2015 et est présente dans 65 pays , leur volonté est de proposer des produits de hautes technologies à des prix accessibles avec comme point d’orgue l’innovation.

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Robot aspirateur Roidmi

Notice d’installation

Notice et garantie

Filtre à air de rechange

Mop pour le nettoyage

Mop jetable en tissu

Sac de récolte pour la tour