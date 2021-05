Test : Pack TAPO Caméra C310 / Ampoule L530E /Prise P100.

Avec ses SRS-XP700, SRS-XP500 et SRS-XG500, le constructeur japonais a décidé de mettre dans l’ambiance dans notre vie en proposant pas moins de trois nouvelles enceintes sans fil.

Avec HaloFalls, Trephei Venture, société australienne basée à Sydney propose un objet de décoration 3 en 1 qui fera à la fois objet de décoration, objet de relaxation, lampe d’ambiance et enceinte…

Avec le Sony Z9J BRAVIA XR MASTER Series vous allez pouvoir accéder à la 8K et aux services Google TV. Le haut de gamme de Sony est désormais disponible en précommande.

MediaTek, fabricant de puces pour smartphone possède quelques cordes à son arc. Ainsi, selon les dernières recherches du service « Smart Speakers and Screens » de Strategy Analytics, le constructeur détient 50%…

AUDIO Communication audio : Bidirectionnelle Entrée & Sortie Audio : Microphone et haut-parleur

La TP-Link TAPO Caméra C310 est une caméra extérieure (étanche) qui permet la surveillance d’un lieu par détection de présence. Vision nocturne, filaire ou wifi, audio bidirectionnel, commande vocale sont autant de fonctions qui devraient en séduire plus d’un. Son esthétique est plutôt jolie mais sera-t-elle à la hauteur de nos espérances ? C’est parti pour une petite session de test !

Même si nous avons peu de doute sur la qualité des produits, qu’en est-il de la qualité et facilité de déploiement de cet ensemble ? Comment s’interfacent-ils dans nos réseaux ? Se pilotent-ils facilement ? C’est ce que nous allons traiter à travers ce test. Let’s go !

Aujourd’hui nous allons tester un pack domotique destiné au grand public qui comprend une caméra Outdoor, une ampoule LED et une prise connectée.

TAPO Caméra C310 ? Dans le mode de la domotique grand public, une nouvelle marque se crée tous les jours (ou presque) dans le monde. Autant en disparait. TP-Link ne fait pas parti de ces jeunes pousses. Depuis 1996, cette marque a su s’imposer dans le monde des réseaux locaux, modems, routeurs, etc. Autant dire, qu’elle maitrise le sujet. D’ailleurs nous avions eu l’occasion de tester la Test : Caméra TP-Link TAPO C200.

