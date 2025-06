GB-001 : la boombox rétro-futuriste qui réconcilie cassette et Bluetooth

Vous vous souvenez de votre première mixtape ? Cette compilation faite maison, avec vos morceaux préférés enregistrés à la volée depuis la radio ou un CD… Eh bien, bonne nouvelle : la cassette revient, et pas seulement pour les collectionneurs. Avec la GB-001, We Are Rewind propose une vraie machine à remonter le son. Mais pas question de ressortir le vieux poste gris qui mangeait les bandes : ici, on a affaire à un objet aussi beau que puissant.

We Are Rewind : des nostalgiques qui aiment la tech

La marque française n’en est pas à son coup d’essai. Après le succès de leur baladeur WE‑001 (un “Walkman” nouvelle génération), ils reviennent avec un format plus ambitieux. La GB‑001, c’est un peu leur déclaration d’amour aux années 80… boostée à la techno de 2025. Et franchement, ça fonctionne.

Un look de boombox, un son de studio

C’est la première chose qui saute aux yeux : la GB‑001 en impose. Son look vintage, ses boutons physiques, ses VU-mètres rétroéclairés, sa poignée en métal… Elle attire le regard, mais surtout, elle régale les oreilles. Côté son, c’est du solide : 104 W de puissance, avec 2 woofers et 2 tweeters. Résultat ? Des basses profondes, des aigus nets, et une vraie stéréo qui enveloppe la pièce. C’est pas une simple enceinte nomade : c’est une mini sono.

La cassette comme vous ne l’avez jamais entendue

Oui, on peut écouter (et enregistrer) des cassettes. Mais ici, c’est pas juste pour le style. Le moteur est réglable, il y a une correction de bruit façon Dolby B, une tête d’effacement active, et surtout, la possibilité de bosser avec des cassettes Type I et Type II. Bref, les nostalgiques du bon son analogique vont se faire plaisir.

Bluetooth, micro, jack : tout y passe

Ce qui est top avec cette boombox, c’est qu’elle ne vous enferme pas dans le rétro. Vous voulez streamer du Spotify depuis votre smartphone ? C’est possible, grâce au Bluetooth 5.4. Brancher une platine ? Il y a une entrée jack. Faire du karaoké ou enregistrer votre voix ? Il y a une prise micro avec réglage de niveau, et même un double micro sans fil fourni. Vous pouvez même brancher une guitare et vous en servir comme ampli. Une vraie plateforme audio à elle toute seule.

Pour qui ? Pour quoi ?

Pour tous ceux qui aiment la musique, le vrai son, les objets bien faits. Que vous soyez DJ amateur, amoureux des vinyles, fan de hip-hop old school ou juste curieux, la GB‑001 est une machine qui donne envie de redécouvrir la musique autrement. Elle transforme n’importe quelle pièce en mini studio… ou en dancefloor.

En résumé

Design : boombox néo-rétro avec poignées, VU-mètres, et gros boutons à l’ancienne

Son : 104 W avec 4 HP (2 woofers + 2 tweeters) pour un vrai son hi-fi

Cassette : lecture/enregistrement Type I et II, Dolby B, tête active

Connexion : Bluetooth 5.4, jack 3,5 mm, entrée micro, spatialisation

Batterie : lithium, rechargeable ET remplaçable

Extras : double micro sans fil, ampli guitare, enregistrement live

Prix indicatif : 449 € (MSRP)

