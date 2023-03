OPPO AX5400, le premier routeur Wi-Fi 6 de la marque.

Le constructeur chinois dévoile son premier routeur Wi-Fi sous la référence OPPO AX5400. Une surprise présentée lors du salon MWC 2023 de Barcelone. Un choix qui surprend tout le monde de la part du fabricant de smartphones.

Pour ceux qui ne le savent pas encore, il se tient en ce moment la grand-messe du smartphone à Barcelone avec le salon Mobile World Congress (MWC). Un salon qui est souvent l’occasion pour les marques et les constructeurs de mettre en avant leurs nouveautés.

OPPO AX5400, un routeur Wi-Fi 6 chez Oppo ?

Effectivement, le constructeur chinois OPPO a surpris tout le monde en annonçant ce nouveau routeur Wi-Fi grand public. Un routeur qui joue la carte du design et qui se présente sous la forme d’un cylindre. Coté caractéristiques techniques, on retrouve un routeur Wi-Fi qui intègre une solution Wi-Fi 6 double bande supportant les normes 802.11b/g/n/ac/ax.

Un routeur qui propose des débits pouvant atteindre 5400Mbps (4804Mbps+574Mbps). Pour la partie filaire, le routeur est équipé d’un port 2.5Gbps WAN/LAN et deux ports Ethernet Gigabit 10/100/1000M.

Le routeur OPPO AX5400 est doté de 4 antennes pour obtenir une bonne qualité de signal au niveau du Wi-Fi. Enfin, pour faire tourner ce routeur, Oppo a opté pour un processeur Qualcomm IPQ5018 accompagné d’un processeur Qualcomm QCN9024. Par ailleurs, Oppo annonce que ce routeur intègre également un algorithme anti interférence. Selon Oppo, cet algorithme a pour objectif de garantir un signal Wi-Fi fort et stable, et ce quel que soit le nombre de réseaux Wi-Fi présents dans les alentours.

Une technologie pour améliorer le Wi-Fi.

Ainsi, Oppo nous annonce qu’en cas de fortes interférences WiFi (plus de 30 signaux différents en interférence), le taux de liaison descendante du routeur peut être amélioré de plus de 80%. Mais aussi en cas de forte interférence de signaux non-WiFi comme les fours à micro-ondes, les ondes issues d’appareils Bluetooth, etc., le taux de liaison descendante du routeur peut être amélioré de 20%~50%.

Enfin, dernier détail, mais non des moindres, ce nouveau routeur OPPO AX5400 supporte aussi la solution standard Easy Mesh. De quoi permettre la création d’un réseau unique.

Une App pour la gestion du routeur.

Comme pour la plupart des routeurs actuels, Oppo annonce que son routeur pourra également être piloté depuis une application pour smartphone. L’application permettra de configurer à distance le routeur, mais aussi d’activer ou désactiver certaines fonctions comme le contrôle parental notamment.

Prix et Disponibilité.

Le routeur sera disponible en noir ou en blanc. Son prix et la date de commercialisation n’ont pas encore été communiqués.