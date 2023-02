Oppo Pad 2, la nouvelle tablette du constructeur chinois arrive bientôt.

La nouvelle tablette Oppo Pad 2 pourrait bien voir le jour d’ici peu selon certaines sources. On pourrait même supposer que la tablette sera lancée officiellement pour le MWC de Barcelone qui se tiendra du 27 février 2023 au 2 mars 2023.

Les informations concernant l’arrivée prochaine de la nouvelle tablette développée par Oppo semble s’accentuer de plus en plus. Certains pensent même que sa sortie pourrait être annoncé à l’occasion du MWC ou quelques jours avant et ainsi être présentée sur le salon de Barcelone.

Oppo Pad 2, SoC MediaTek Dimensity 9000 pour la nouvelle venue.

Alors, une fois de plus, certaines indiscrétions nous arrivent depuis les différentes instances de certification. Ainsi, on pour ainsi dire certain que cette nouvelle tablette sera propulsée par un processeur MediaTek Dimensity 9000. Une tablette qui sera dotée également d’une batterie de 9500mAh. Pour ce qui est de la charge de la batterie, le choix d’Oppo devrait se porter sur de l’USB-C et un système fast charge de 67W.

Pour les technologies sans fil, qui dit MediaTek Dimensity 9000 comme plateforme dit forcément la présence du Wi-Fi 6E. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui profite déjà d’un routeur ou d’une box dernière génération intégrant la dernière norme Wi-Fi sur le marché. Le Bluetooth n’est pas non plus en reste avec la présence du Bluetooth 5.3.

Des informations que l’on retrouve notamment sur la Bluetooth SIG certification avec comme référence produit OPD2201.

Une taille d’écran de 11 pouces.

La tablette devrait aussi bénéficier d’un écran d’une taille de 11.2 pouces avec un taux de rafraichissement de 144Hz et offrant une résolution de 2800 pixels x 2000 pixels. La tablette sera également en mesure de supporter de la vidéo HDR10+ et du Dolby Vision.

Prix et Disponibilité.

Si on ignore encore la date de sortie officielle de cette nouvelle venue au catalogue du constructeur chinois, on ignore également à quel prix cette nouvelle Oppo Pad 2 sera commercialisée. On peut supposer qu’elle sera proposée aux alentours des 300€-350€ comme la première édition l’Oppo Pad.