L’essor des maisons intelligentes : 126 millions de foyers connectés en Europe et en Amérique du Nord fin 2023

Le marché des maisons intelligentes a franchi une étape importante fin 2023, avec 126 millions de foyers connectés en Europe et en Amérique du Nord. Ce chiffre confirme une adoption massive des technologies de domotique et des solutions d’automatisation domestique, qui sont de plus en plus intégrées dans la vie quotidienne des consommateurs.

Les données de ce rapport proviennent de ResearchAndMarkets.com, un acteur de référence en études de marché. Le document dresse un panorama des tendances de la maison connectée, ainsi que des prévisions de croissance pour les années à venir, mettant en lumière les avancées technologiques et les défis liés à cette transformation.

Un marché en forte croissance porté par l’Amérique du Nord et l’Europe

À la fin de l’année 2023, l’Amérique du Nord comptait environ 60,8 millions de maisons intelligentes, tandis que l’Europe enregistrait un nombre légèrement supérieur, avec 65,5 millions de foyers équipés. Cette croissance s’explique en grande partie par la demande accrue de dispositifs comme les thermostats intelligents, les caméras de sécurité connectées et les assistants vocaux. Ces outils, qui facilitent la gestion de la consommation énergétique et améliorent la sécurité domestique, jouent un rôle essentiel dans l’adoption des technologies de domotique.

Les dispositifs de domotique les plus populaires

Dans le domaine des maisons intelligentes, certains types de dispositifs dominent le marché. Les systèmes de surveillance et les appareils de gestion énergétique sont les plus recherchés par les consommateurs en Europe et en Amérique du Nord. Les caméras de sécurité, les capteurs de mouvements et les systèmes d’alarme connectés permettent aux foyers d’assurer une sécurité accrue, souvent supervisée à distance via une application mobile. Par ailleurs, les thermostats connectés, les interrupteurs intelligents et les prises commandées à distance permettent de mieux contrôler la consommation énergétique, un sujet de préoccupation majeur pour de nombreux consommateurs.

L’impact de la norme Matter sur l’interopérabilité des appareils

L’arrivée de la norme Matter a marqué un tournant pour le marché de la maison intelligente. Cette norme d’interopérabilité permet à des appareils de marques différentes de fonctionner ensemble, facilitant ainsi l’intégration de nouveaux dispositifs dans des systèmes déjà existants. Grâce à cette standardisation, les consommateurs ne sont plus limités à un seul écosystème de marque. Ils peuvent désormais personnaliser leurs équipements et les faire fonctionner de manière fluide, qu’il s’agisse de dispositifs connectés d’Apple, de Google, d’Amazon ou d’autres fabricants.

Prévisions de croissance jusqu’en 2028

Les prévisions indiquent une croissance continue du marché des maisons intelligentes dans les années à venir. Le nombre de foyers connectés en Amérique du Nord devrait atteindre 83,8 millions d’ici 2028, tandis qu’en Europe, ce chiffre pourrait s’élever à 101,2 millions. Cette augmentation sera stimulée par une plus grande diversité de produits sur le marché, des avancées dans les solutions de gestion de l’énergie et l’amélioration des capacités d’interconnexion des appareils.

Les préoccupations environnementales et les économies d’énergie sont également des facteurs qui renforcent l’attrait pour les technologies de maison intelligente. La possibilité de surveiller et de réduire la consommation d’énergie répond aux attentes des utilisateurs soucieux de leur impact écologique.

Coût et accessibilité des technologies de maison intelligente

Si la technologie des maisons intelligentes gagne en popularité, le coût de certains équipements reste un frein pour certains foyers. Néanmoins, la baisse progressive des prix des dispositifs connectés, ainsi que les économies potentielles en termes de consommation énergétique, rendent ces solutions de plus en plus accessibles. Les utilisateurs peuvent progressivement ajouter des dispositifs à leur domicile en fonction de leurs besoins et de leur budget, renforçant ainsi l’accessibilité des technologies de maison intelligente.

