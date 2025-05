OPPO Pad SE : une tablette pensée pour la famille et la créativité nomade

Fine, endurante et conçue pour une utilisation polyvalente, l’OPPO Pad SE incarne la nouvelle ambition de la marque de proposer une tablette capable de satisfaire les attentes de toute la famille. Que ce soit à la maison ou en déplacement, elle combine autonomie, sécurité et productivité pour devenir un compagnon du quotidien.

La marque OPPO, en pleine expansion sur le marché des tablettes, étoffe son catalogue avec cette nouvelle référence qui s’inscrit dans une stratégie orientée vers la connectivité fluide et l’intégration de l’intelligence artificielle dans les usages courants. Avec la Pad SE, OPPO s’adresse autant aux familles qu’aux utilisateurs mobiles en quête d’un outil simple, intuitif et performant.

Une autonomie longue durée pour une utilisation familiale

Avec sa batterie de 9 340 mAh, l’OPPO Pad SE se distingue par son autonomie remarquable, offrant jusqu’à 11 heures de lecture vidéo ou 80 heures de musique. Une capacité qui la rend idéale pour des sessions prolongées de streaming, de jeu ou de travail. L’ajout de la charge rapide 33 W SUPERVOOCTM permet de récupérer rapidement de l’énergie, minimisant les interruptions dans la journée.

Un mode d’économie d’énergie intelligent complète l’ensemble : il met la tablette en veille prolongée après sept jours d’inactivité. Même après plusieurs mois sans usage, l’appareil peut redémarrer instantanément, signe de la robustesse du système de gestion d’énergie.

Un écran anti-reflets pensé pour le confort visuel

La tablette arbore un écran LCD de 11 pouces avec une luminosité de 500 nits, mais c’est surtout son traitement mat anti-reflets qui impressionne. Cette finition, obtenue par gravure nanométrique, permet d’éliminer jusqu’à 97 % des reflets lumineux, offrant une lisibilité optimale, même en plein soleil.

Certifiée TÜV Rheinland, l’OPPO Pad SE protège les yeux grâce à sa faible émission de lumière bleue, l’absence de scintillement et un rendu visuel type « papier », idéal pour la lecture et l’écriture prolongées. Un atout particulièrement appréciable pour les enfants.

Un mode enfant intégré pour une sécurité renforcée

Pensée pour un usage familial, l’OPPO Pad SE intègre un Mode Enfant accessible depuis l’écran d’accueil. Il permet aux parents de gérer le temps d’écran, les contenus disponibles et les applications accessibles. Cet environnement sécurisé vise à offrir aux plus jeunes un espace numérique adapté, sans distractions inutiles ni risques de contenu inapproprié.

Cette fonctionnalité transforme la tablette en véritable outil pédagogique et de divertissement sûr, capable de répondre aux besoins d’une famille moderne.

L’intelligence artificielle au service de la productivité

OPPO mise sur l’intégration de Google Gemini, un modèle d’IA qui enrichit l’expérience utilisateur par ses capacités conversationnelles, de génération de contenu et de traduction en temps réel. La tablette devient ainsi un assistant intelligent, capable d’interagir dans diverses applications comme Gmail, YouTube ou Google Maps.

Associée à l’Assistant IA pour les notes et à la fonction de document intelligent, cette IA permet de créer, classer et enrichir ses documents à la volée. Une orientation qui confirme la volonté d’OPPO de faire de la Pad SE une tablette aussi performante dans le cadre personnel que professionnel.

Une connectivité inter-appareils fluide et intuitive

La fonction O+ Connect facilite la synchronisation entre la tablette et d’autres appareils OPPO. Elle permet le partage instantané de fichiers, la duplication d’écran et l’accès aux notifications du smartphone directement sur la tablette. Grâce à une fonction de partage de communication, la tablette peut même utiliser le réseau mobile et le GPS d’un téléphone OPPO jumelé.

Le glisser-déposer entre écrans simplifie la manipulation de fichiers, renforçant la productivité pour ceux qui utilisent plusieurs appareils en parallèle. Un écosystème cohérent, pensé pour un usage fluide et sans friction.

Récapitulatif technique

Écran LCD 11 pouces, 500 nits, traitement mat anti-reflets

Certification TÜV Rheinland (anti-scintillement, lumière bleue réduite, effet papier)

Batterie 9 340 mAh, autonomie jusqu’à 11h en vidéo, 80h en audio

Charge rapide 33 W SUPERVOOCTM

Processeur Qualcomm (détails exacts non précisés)

Mode Enfant intégré

Assistant IA pour les notes, Google Gemini intégré

O+ Connect : duplication d’écran, glisser-déposer, partage de communication

Épaisseur : 7,39 mm

Coloris : Twilight Blue

Prix conseillé : 269 €

