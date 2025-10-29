OPPO Find X9 : la nouvelle série de smartphones haut de gamme se déploie à l’international.

Nous étions à Barcelone pour assister à la présentation officielle de la série OPPO Find X9, un lancement stratégique pour la marque qui entend bien affirmer sa présence sur le segment premium à l’échelle mondiale. À travers les modèles Find X9 et X9 Pro, OPPO mise sur l’innovation photo, l’autonomie record et une expérience utilisateur renforcée.

La marque étoffe son catalogue avec ce duo de smartphones puissants, aux finitions léchées et aux caractéristiques ambitieuses. Entre téléobjectif Hasselblad 200 MP, batterie de 7500 mAh et interface ColorOS 16, OPPO affiche ses ambitions sans emphase, mais avec clarté.

Un module photo Hasselblad 200 MP pour repousser les limites du zoom optique

En direct de Barcelone, la star de la présentation, c’était lui : le téléobjectif Hasselblad 200 MP du Find X9 Pro. Conçu pour capturer la précision jusqu’au moindre détail, il s’appuie sur un capteur grand format et une optique lumineuse f/2.1. Le système Active Optical Alignment affine la netteté, même à fort zoom, jusqu’à 13,2x en qualité préservée.

La série conserve aussi trois modules de 50 MP, couvrant les focales standard, ultra grand-angle (avec autofocus pour la macro), et zoom périscopique. L’ajout d’un capteur spectral True Color Camera assure une fidélité des teintes, même dans les scènes à fort contraste. Le mode concert Stage Mode, dévoilé à Barcelone, permet de réussir les photos en conditions lumineuses extrêmes.

Une batterie de 7500 mAh dans un boîtier ultra-fin

Autre point fort, salué lors de notre prise en main : l’autonomie. Le Find X9 Pro embarque une batterie de 7500 mAh dans un châssis de 7,99 mm seulement. Cette prouesse est rendue possible par la technologie silicium-carbone maison, qui autorise une densité énergétique élevée sans gonfler l’épaisseur.

Côté recharge, OPPO ne déçoit pas : charge filaire 80W SUPERVOOC, sans fil 50W AIRVOOC, et même 10W inversée pour dépanner vos accessoires.

Performances de pointe avec le MediaTek Dimensity 9500

Au cœur des Find X9, le MediaTek Dimensity 9500 (gravé en 3 nm) aligne puissance brute et efficacité énergétique. Son architecture à cœurs « All-Big-Core » assure des performances constantes. La nouvelle NPU 990 double les capacités en IA, idéale pour la photo computationnelle et l’optimisation en temps réel.

Le système de refroidissement, visible sur la maquette exposée à Barcelone, montre un travail rigoureux sur la dissipation thermique, renforcé par l’intégration du Trinity Engine, co-développé avec MediaTek pour maximiser l’endurance et la fluidité.

Une expérience visuelle immersive, pensée pour durer

Écran AMOLED plat, bordures ultra-fines (1,15 mm), taux de rafraîchissement 120 Hz : les Find X9 visent l’équilibre entre lisibilité et esthétisme. Avec une luminosité maximale de 3600 nits, la lisibilité en extérieur est garantie. Mention spéciale pour la gradation PWM haute fréquence, qui réduit la fatigue visuelle.

Design épuré, matériaux nobles, finitions disponibles (Space Black, Titanium Grey, Silk White…) : en main, l’objet respire la qualité, tout en affichant des certifications IP66, IP68 et IP69, rares dans cette gamme.

ColorOS 16 : une surcouche fluide et intelligente

L’autre nouveauté dévoilée à Barcelone : ColorOS 16. Cette version affine l’expérience, en introduisant Seamless Animation, un nouveau moteur graphique, et des outils d’IA comme AI Recorder ou AI Portrait Glow. On y gagne en fluidité, mais aussi en intelligence contextuelle, avec des fonctions pensées pour les utilisateurs mobiles intensifs.

O+ Connect, présenté en démo sur scène, permet de gérer ses fichiers, contrôler son PC depuis le téléphone, ou afficher jusqu’à cinq apps simultanément sur un écran externe. Une fonctionnalité clairement tournée vers la productivité.

Récapitulatif technique

Processeur : MediaTek Dimensity 9500 (3 nm)

Écran : AMOLED 6,8″, 120 Hz, 3600 nits, PWM haute fréquence

Batterie : 7025 mAh (Find X9) / 7500 mAh (Find X9 Pro)

Charge : 80W filaire, 50W sans fil, 10W inversée

Photo : Principal : 50 MP (Sony LYT) Ultra grand-angle : 50 MP avec autofocus Téléobjectif : 50 MP / 200 MP (Hasselblad, Pro) Capteur spectral True Color

Vidéo : 4K 120 fps, Dolby Vision, mode LOG

Certifications : IP66, IP68, IP69

OS : ColorOS 16

Coloris : Titanium Grey, Space Black, Silk White, Titanium Charcoal

Prix : 999 € (Find X9), 1299 € (Find X9 Pro)

