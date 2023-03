Shrooly, faites pousser vos champignons avec votre smartphone.

La jeune startup londonienne Shrooly propose une « serre connectée » qui a pour fonction de faire pousser des champignons. Et le tout est contrôlé via votre smartphone.

Avec l’arrivée des objets connectés, nous n’avons cessé depuis plusieurs années de vous faire découvrir des petites pépites en matière d’innovation ou des projets pour le moins farfelu. Cette fois on vous présente une « serre connectée » qui vous permettra de cultiver vos propres champignons.

Shrooly, faites pousser vos champignons à la maison.

Issu d’une idée de la jeune startup du même nom, Shrooly est ce que l’on pourrait appeler une « serre connectée » pour champignon. Effectivement, comme le montre la jeune entreprise anglaise son système est simple et facile à mettre en place. Il s’agit d’une sorte de serre dans laquelle on viendra placer en son centre une « recharge » que vous pourrez acheter à la jeune entreprise et qui contient une sorte bien spécifique de champignon.

À cet effet, la start-up souligne qu’elle propose plus de 12 variétés de champignon allant des plus classiques au plus rare comme des variétés de champignon asiatique dédié à la médecine douce. Ainsi la marque propose des variétés de champignons comme le shimeji, shiitake, lion’s manne, l’enoki…

A relire : Fluora Mini, la plante connectée qui vous apportera la lumière. Avec Fluora Mini, la société color+light propose une nouvelle version de sa plante d’appartement décorative connectée. Un produit de décoration qui saura le soir créée une atmosphère tropicale pour mettre de l’ambiance…

En outre, la serre est équipée d’un réservoir d’eau à remplir. C’est celui-ci qui fournira le pourcentage d’humidité nécessaire pour que votre champignon pousse.

Du Bluetooth et un une App pour smartphone pour tout réguler.

De fait, afin d’avoir un suivi sur « l’atmosphère » de la serre et s’assurer du bon taux d’humidité pour vos champignons, Shrooly est doté d’une connexion Bluetooth et d’une application qui permettra de lire les différentes valeurs reçues par les capteurs de manière à pouvoir ensuite réguler l’écosystème pour que vos champignons poussent correctement.

Détail intéressant, la marque propose également pour ceux qui souhaitent cultiver leur propre variété de champignon uniquement la « dosette » nourricière dans laquelle il suffira de venir planter ses semences de champignon maison.

Prix et Disponibilité.

La serre connectée Shrooly est proposée actuellement en pré commande au prix de 299$ au lieu de 449$ et est fournie avec une variété au choix de champignon.