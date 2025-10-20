ColorOS 16 : OPPO simplifie le quotidien avec son nouveau système sur la série Find X9

La nouvelle version de ColorOS, le système d’exploitation des smartphones OPPO, arrive avec la série Find X9. Plus fluide, plus simple à utiliser et plus malin, ColorOS 16 a été pensé pour s’adapter à votre rythme de vie, que vous soyez accro aux applis, fan de photos ou juste à la recherche d’un téléphone qui ne rame pas.

OPPO continue de faire évoluer son interface maison en misant sur la clarté, la personnalisation et la compatibilité avec les autres appareils du quotidien, qu’ils soient Android, Mac ou Windows.

Une interface plus fluide pour un usage sans prise de tête

Quand on parle de fluidité sur smartphone, ce n’est pas qu’une question de vitesse. Avec ColorOS 16, OPPO améliore chaque petit mouvement à l’écran : les applis s’ouvrent en douceur, les menus glissent naturellement, et les animations ne saccadent plus. Tout ça grâce à une nouvelle technologie nommée Seamless Animation.

Cette fluidité est assurée par deux moteurs intégrés au système : le Luminous Rendering Engine, qui rend les animations plus naturelles, et le Trinity Engine, qui évite les ralentissements même quand plusieurs applis tournent en même temps. Résultat : que vous ayez un modèle haut de gamme ou un smartphone plus modeste, tout reste fluide grâce à un programme d’optimisation appelé Project Breeze.

Une apparence soignée, facile à personnaliser

ColorOS 16 apporte aussi une touche visuelle plus douce et agréable. Inspirée par les jeux de lumière de la nature, l’interface est simple et lisible, avec des icônes, des couleurs et des fonds d’écran faciles à adapter à vos goûts.

Vous pouvez même utiliser une vidéo perso comme fond d’écran, changer la police, ou laisser l’intelligence artificielle vous proposer un style adapté à votre image de fond. Le mode Always-On Display, qui affiche des infos même écran éteint, prend maintenant tout l’écran verrouillé pour une transition plus naturelle.

Grâce à la fonction Flux Home Screen, il devient aussi très simple de réorganiser ses applis : agrandir un dossier, modifier la disposition, déplacer une icône… tout s’ajuste automatiquement, sans tout décaler.

Des outils photo simples et efficaces, boostés à l’IA

Pas besoin d’être expert pour retoucher une photo sur ColorOS 16. Avec l’option AI Portrait Glow, vos portraits ressortent mieux, même en soirée ou quand la lumière est mauvaise. La peau paraît plus naturelle et la lumière est mieux répartie, sans qu’on ait besoin de toucher aux réglages.

En plus, d’autres outils sont à portée de doigt : suppression d’objets, correction de flou, retrait des reflets… Il suffit d’un tap pour améliorer ses clichés. Et côté vidéo, l’éditeur intégré propose de couper, ralentir, ajouter du texte ou de la musique. Idéal pour partager ses créations rapidement.

ColorOS 16, Une connexion plus simple avec votre ordinateur

ColorOS 16 facilite la vie quand il s’agit de passer du smartphone à l’ordinateur. Avec O+ Connect, vous pouvez contrôler votre PC ou votre Mac directement depuis votre téléphone, ou encore transférer des fichiers sans câble. Pratique pour récupérer une photo ou bosser sur un document.

Une autre fonction utile : Screen Mirroring, qui permet de projeter jusqu’à cinq applications de votre téléphone sur un écran d’ordi, tout en les contrôlant avec la souris et le clavier. Que ce soit pour suivre une visio, répondre à un message ou montrer une appli en réunion, c’est simple et rapide.

Un système pensé pour s’adapter à vos usages

ColorOS 16 n’est pas là pour tout révolutionner, mais pour rendre chaque geste un peu plus naturel. Plus fluide, plus lisible, et plus pratique, il cherche à réduire les frictions qu’on ressent parfois au quotidien avec nos smartphones.

Cette nouvelle version sera lancée avec la série OPPO Find X9 et X9 Pro, disponibles dès le 28 octobre, et devrait progressivement arriver sur d’autres modèles de la marque.

Récapitulatif technique

Nom : ColorOS 16

Lancement : 28 octobre avec OPPO Find X9 et Find X9 Pro

Points forts : Fluidité améliorée avec Seamless Animation, Luminous Rendering Engine, Trinity Engine Interface personnalisable, inspiration naturelle Optimisation pour tous les modèles, y compris entrée de gamme (Project Breeze) Retouches photos AI : Portrait Glow, suppression d’objets, anti-flou, anti-reflet Éditeur vidéo avec Master Cut O+ Connect pour contrôler PC/Mac à distance Screen Mirroring jusqu’à 5 apps Always-On Display pleine page et écran verrouillé intelligent Réorganisation dynamique de l’écran d’accueil avec Flux Home Screen



