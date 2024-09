IFA 2024 : Prise en main du Nothing Phone (2a) Plus.

Le Nothing Phone (2a) Plus est disponible depuis le 6 septembre 2024 à la vente. Lors de notre passage à l’IFA la semaine passée nous avons eu la possibilité de le prendre en main. Ce nouveau modèle est conçu pour améliorer les performances, les appareils photo et le design de son prédécesseur, le Phone (2a).

Fondée en 2020 par Carl Pei, Nothing est une marque londonienne qui s’est imposée rapidement sur le marché des smartphones. La marque élargit son catalogue avec des produits au design épuré et à la technologie avancée, cherchant à se démarquer par son approche minimaliste et innovante.

Des performances en hausse avec le MediaTek Dimension 7350 Pro

Le Nothing Phone (2a) Plus est équipé du processeur exclusif MediaTek Dimension 7350 Pro 5G, qui offre des performances accrues de près de 10 % par rapport à son prédécesseur. Cela se traduit par des temps de réponse plus rapides et des performances de jeu jusqu’à 30 % supérieures. Ce processeur est optimisé pour la 5G, permettant une expérience fluide et rapide, aussi bien pour les utilisateurs quotidiens que pour les amateurs de jeux vidéo.

Un appareil photo revisité pour des captures en 4K

Ce nouveau modèle se distingue également par son système de trois caméras de 50 mégapixels, une avancée importante par rapport aux modèles précédents. Cela inclut une caméra selfie capable d’enregistrer des vidéos en 4K à 30 FPS, offrant ainsi des captures d’une clarté remarquable. La qualité des photos et vidéos promet une netteté accrue et des couleurs vibrantes, répondant ainsi aux besoins des créateurs de contenu.

Un design raffiné avec des finitions métalliques

Le design du Nothing Phone (2a) Plus se démarque par deux nouvelles variantes de couleurs métalliques, noir et gris, qui ajoutent une touche de sophistication à son esthétique minimaliste. Ce choix de design s’inscrit dans la continuité de la philosophie de Nothing : des lignes épurées et un style qui conjugue sobriété et élégance.

Disponibilité et prix

Le Nothing Phone (2a) Plus est disponible en précommande dès le 6 septembre au prix de 449 €. Il sera proposé en deux couleurs, noir et gris, avec une capacité de 12GB de RAM et 256GB de stockage. La vente générale commencera le 10 septembre chez des partenaires tels que Fnac, Boulanger, et Amazon, permettant à un large public de découvrir ce nouveau modèle.

Récapitulatif technique

Processeur : MediaTek Dimension 7350 Pro 5G

: MediaTek Dimension 7350 Pro 5G Caméras : 3 caméras de 50 mégapixels, y compris caméra selfie

: 3 caméras de 50 mégapixels, y compris caméra selfie Vidéo : Selfie 4K à 30 FPS

: Selfie 4K à 30 FPS RAM : 12GB

: 12GB Stockage : 256GB

: 256GB Coloris : Noir et gris

: Noir et gris Prix : 449 €

: 449 € Disponibilité : 6 septembre 2024 en précommande, 10 septembre en magasin

