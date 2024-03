Nothing (2a) personnalisé ! projet Community Edition.

Nothing, société londonienne qui a fait son apparition il y a moins de 5 ans dans le monde du smartphone ne cesse de faire évoluer ses produits et proposer des smartphones originaux. Tant par le design que par certaines fonctionnalités. La marque annonce cette fois une nouvelle « surprise ».

Un Nothing (2a) personnalisé ?

La marque a annoncé cette semaine le projet Community Edition, une initiative de cocréation inédite qui invite les membres de la communauté à concevoir, conditionner, personnaliser et lancer une nouvelle variante du Phone (2a).

Concrètement ce projet a pour vocation de séduire la communauté de la marque en faisant participer la communauté à la conception d’une version « spéciale » du Nothing (2a).

Ainsi la marque annonce en effet qu’elle va mettre en place un projet qui aura une durée de six mois et qui se composera de quatre étapes pour concevoir une « édition spéciale » du téléphone.

Voici la description du projet que nous a fourni la marque :

Étape 1 – Mars

Conception du hardware

Créer une édition de l’emblématique Phone (2a). Le gagnant obtiendra l’opportunité de collaborer avec l’équipe de design industriel de Nothing à Londres afin de donner vie à leur idée. Les candidatures pour cette étape ouvriront à tous le 26 mars 2024.

Étape 2 – Mai

Design de fonds d’écrans

Conception d’une série de fonds d’écran qui s’intégreront parfaitement au design du téléphone choisi. La collection gagnante sera directement préinstallée sur la Community Edition du Phone (2a).

Étape 3 – Juin

Design du packaging

Sortez des sentiers battus avec le design du packaging. C’est l’opportunité de créer une expérience unique de déballage qui lie ensemble le design du téléphone et les fonds d’écran des étapes 1 et 2.

Étape 4 – Juillet

Campagne Marketing

Imaginez et soumettez une proposition créative pour le marketing de la Community Edition du Phone (2a). Avec le soutien de Nothing et de l’équipe créative, les membres de la communauté développeront une identité visuelle et une banque d’images qui seront utilisées pour promouvoir le téléphone lorsqu’il sera mis en vente.