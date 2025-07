Le robot tondeuse MOVA 1000 à moins de 900€ pendant le Prime Day : faut-il craquer ?

Tondre la pelouse sans se fatiguer ? C’est un rêve devenu réalité grâce aux robots tondeuses. Et en ce moment, le MOVA 1000 fait parler de lui : il passe sous la barre des 900€ pendant le Prime Day. L’occasion idéale de se simplifier la vie au jardin !

Prix conseillé : 1 199,00 EUR –21%

Prix : 949,99 EUR

Acheter sur Amazon

MOVA, une marque spécialisée dans les outils de jardinage intelligents, propose ici un robot tondeuse pour les particuliers qui veulent du pratique, sans trop de chichi. Le MOVA 1000, c’est un peu le coup de pouce qu’on attendait pour dire adieu à la corvée de tonte.

Une aide précieuse pour les grandes pelouses

Le MOVA 1000 est pensé pour les jardins allant jusqu’à 1000 m². Une fois lancé, il se balade tout seul sur la pelouse, évite les obstacles, et retourne à sa base pour se recharger. L’autonomie tourne autour de 2 heures, ce qui suffit largement pour un jardin moyen. Pas besoin de courir après lui : il s’occupe de tout.

Une appli pour tout piloter du canapé

Ce robot se connecte à une application mobile. Depuis son téléphone, on peut choisir les horaires de tonte, vérifier où il en est, ou le lancer à distance. Que ce soit pour ajuster la hauteur de coupe ou simplement le mettre en pause, tout se fait sans sortir de chez soi. Pratique quand on bosse ou qu’il fait un temps pas top.

Pas peur des bosses ni des recoins

Grâce à ses capteurs et à sa capacité à grimper des pentes jusqu’à 30 %, le MOVA 1000 se débrouille bien même dans un terrain un peu biscornu. Il évite les arbres, les meubles de jardin, et les petits obstacles. Et pas de panique : il reste à l’écart de vos massifs de fleurs si vous avez bien posé les câbles.

Il fait le job sans déranger

Avec un niveau sonore autour de 60 dB, il est plutôt discret. On peut le faire fonctionner le matin tôt ou le soir sans gêner les voisins (ni soi-même). Et si on préfère une herbe bien courte ou un peu plus longue, la hauteur de coupe est réglable. C’est vous qui voyez.

Un bon plan pour ceux qui veulent se simplifier la vie

Avec sa réduction Prime Day, le MOVA 1000 devient franchement intéressant. Pour moins de 900€, on s’offre un robot tondeuse qui tient la route sans exploser le budget. Pas besoin d’être un geek pour le faire marcher, ni un jardinier pro : il suffit de le laisser faire.

Récapitulatif technique

Surface max : 1000 m²

Autonomie : environ 120 minutes

Temps de charge : environ 3 heures

Hauteur de coupe : réglable de 20 à 60 mm

Pentes gérées : jusqu’à 30 %

Niveau sonore : ~60 dB

Connexion mobile : oui (appli dédiée)

Retour automatique à la base : oui

Prix Prime Day : < 900 €

