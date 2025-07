Prime Day : 100€ d réduction sur le DREAME L40s Pro Ultra, le robot aspirateur qui s’impose dans votre maison connectée

La domotique se glisse toujours plus discrètement dans notre quotidien, et les robots aspirateurs en sont devenus les piliers silencieux. En pleine période de Prime Day, une offre irrésistible s’affiche sur l’Amazon pour le Dreame L40s Pro Ultra, une machine qui semble bien déterminée à s’imposer comme une référence.

Le constructeur Dreame, déjà reconnu pour ses innovations dans le nettoyage autonome, étoffe son catalogue avec un modèle haut de gamme, combinant puissance d’aspiration, intelligence cartographique et station d’accueil tout-en-un. Zoom sur une nouveauté qui fait déjà parler d’elle.

Un système d’aspiration HyperStream 7 000 Pa pour les surfaces les plus tenaces

Le L40s Pro Ultra se distingue d’abord par sa puissance d’aspiration impressionnante de 7 000 Pa, un chiffre bien au-dessus de la moyenne du marché. Ce système HyperStream agit avec efficacité sur les tapis épais, les moquettes à poils longs, ou encore les recoins de carrelage qui cumulent les poussières.

La marque améliore également la précision grâce à une brosse latérale et une brosse principale flottante, qui s’adaptent automatiquement aux irrégularités du sol. À cela s’ajoute un mode boost intelligent qui détecte les surfaces difficiles et ajuste automatiquement la puissance.

Une navigation avancée avec obstacle évité et cartographie 3D

Le Dreame L40s Pro Ultra s’équipe de la technologie Dreame AI Action combinée à un système de navigation LDS et à une cartographie 3D, permettant une gestion dynamique et intelligente de l’espace domestique. Le robot identifie les obstacles (chaussures, câbles, gamelles d’animaux) et ajuste sa trajectoire sans intervention humaine.

L’application mobile permet de suivre le robot en temps réel, de programmer des zones interdites ou de personnaliser des horaires de nettoyage par pièce. La fonction multi-étage facilite une gestion complète dans les maisons à plusieurs niveaux.

Une station de vidange 3-en-1 autonome et hygiénique

La station de vidange est sans doute l’un des atouts majeurs de ce modèle. Le robot retourne automatiquement à sa base pour :

Vider la poussière dans un sac hygiénique.

Laver et sécher sa serpillière avec de l’eau propre.

Recharger ses batteries.

Ce système « Auto vidange & nettoyage 3.0 » garantit une autonomie d’entretien pouvant atteindre 75 jours, une véritable liberté pour l’utilisateur qui peut oublier son robot sans risquer de retrouver un appareil saturé ou encrassé.

Une serpillière extensible et intelligente

La gamme Dreame s’agrandit avec cette fonction innovante : une serpillière extensible qui se déploie selon les besoins de nettoyage. En mode standard, elle couvre les zones classiques, mais elle peut s’étirer pour nettoyer des angles ou le long des plinthes.

La technologie MopExtend™ permet également de soulever la serpillière sur les tapis pour éviter de les mouiller inutilement, un ajout bien pensé pour les foyers mixtes (parquet, carrelage, moquette).

Une batterie longue durée et un retour automatique à la base

Doté d’une batterie de 5 200 mAh, le Dreame L40s Pro Ultra offre jusqu’à 180 minutes d’autonomie. Cela suffit largement pour couvrir une surface de 250 m² en un seul passage. Si besoin, le robot retourne à la base, se recharge, puis reprend le nettoyage là où il s’est arrêté.

Un système intelligent qui évite les zones redondantes et garantit une efficacité maximale, notamment dans les grands espaces.

Récapitulatif technique

Puissance d’aspiration : 7 000 Pa (HyperStream)

Navigation : LDS + AI Action, cartographie 3D

Autonomie : 180 min – batterie 5 200 mAh

Station : vidange automatique, nettoyage serpillière, recharge

Serpillière : extensible, relevable (MopExtend™)

Connectivité : application mobile, zones interdites, multi-étages

Détection obstacles : intelligence AI avec reconnaissance objets

Capacité poussière : sac hygiénique longue durée

Surface couverte : jusqu’à 250 m²

Compatibilité : Amazon Alexa, Google Assistant

Poids : 10,3 kg (robot + station)

