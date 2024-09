Test : Google Pixel 9, un smartphone inspirant ?

Il est impossible d’être passé à côté du lancement des nouveaux Google Pixel 9, à moins que vous ne vous soyez complètement déconnecté de l’actualité technologique. Si Google met l’accent sur les modèles Pro, nous allons ici tester la version standard, le Google Pixel 9, et voir ce que cette version, en attendant la déclinaison “a”, offre comme entrée de gamme dans la lignée des Pixels.

Préambule.

Bien que Google mette en avant les modèles Google Pixel 9 Pro, comprenant le Google Pixel 9 Pro, le Google Pixel 9 Pro XL et le Google Pixel 9 Pro Fold, le Google Pixel 9 demeure un appareil intéressant à tester, offrant une option d’entrée de gamme dans le monde de l’IA de Google.

Nous examinerons s’il est préférable d’opter directement pour le Google Pixel 9 Pro ou de considérer d’abord le Google Pixel 9, d’autant plus que la différence de prix est compensée par l’offre de précommande du Google Pixel 9 Pro, qui inclut un an de service Gemini gratuitement pour 263€.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Dimensions: 152,8 mm (hauteur) x 72 mm (largeur) x 8,5 mm (profondeur)

152,8 mm (hauteur) x 72 mm (largeur) x 8,5 mm (profondeur) Poids: 198 g

198 g Écran: Format: 20:9 Type: OLED (1 080 x 2 424 pixels) à 422 ppp Affichage: De 60 à 120 Hz Protection: Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 Luminosité: Jusqu’à 1 800 nits (HDR) et 2 700 nits (luminosité maximale) Contraste: 2 000 000:1 HDR: Oui

Système d’exploitation: Android 14

Android 14 Processeur: Google Tensor G4 + Coprocesseur de sécurité Titan M2

Google Tensor G4 + Coprocesseur de sécurité Titan M2 Mémoire: 12 Go de RAM

12 Go de RAM Stockage: 128 GB / 256 GB ( modèle de test 128 GB)

128 GB / 256 GB ( modèle de test 128 GB) Batterie: 4 700 mAh

4 700 mAh Recharge: 27W Recharge sans fil: Oui

27W Résistance à l’eau et à la poussière : IP68

: IP68 Appareils photo arrière: Grand angle: Capteur grand angle de 50 Mpx avec technologie Octa PD Ouverture de ƒ/1,68 Champ de vision de 82° Taille du capteur d’image 1/1,31 pouce Zoom haute résolution jusqu’à x8 Appareil photo ultra grand angle: Capteur ultra grand angle de 48 Mpx Quad PD avec autofocus Ouverture de ƒ/1,7 Champ de vision de 123° Taille du capteur d’image 1/2,55 pouce Capteurs : Capteur LDAF (autofocus laser) à zone unique Capteur spectral et de scintillement Stabilisation d’image optique et électronique sur l’objectif grand angle

Appareil photo avant: Capteur de 10,5 Mpx Dual PD avec autofocus pour les selfies Ouverture de ƒ/2,2 Champ de vision ultra grand angle de 95°

Vidéo: Caméra arrière Enregistrement vidéo 4K à 24/30/60 FPS Enregistrement vidéo 1080p à 24/30/60 FPS Double exposition sur la caméra grand angle Zoom numérique jusqu’à x7 Caméra avant: Enregistrement vidéo 4K à 30/60 FPS

Fonctionnalités vidéo: Gomme magique audio Vidéo HDR 10 bits Flou cinématique Panoramique cinématique Ralenti jusqu’à 240 FPS Vue accélérée 4K avec stabilisation Astrophotographie accélérée Stabilisation optique de l’image pour les vidéos Stabilisateur vidéo Stabilisation vidéo en mode Panoramique cinématique (4K, 1080p) Stabilisation vidéo pour plan fixe (4K, 1080p) Stabilisation vidéo en mouvement (1080p) Formats vidéo : HEVC (H.265) et AVC (H.264)

Capteurs: Capteur de proximité Capteur de luminosité ambiante Accéléromètre Gyroscope Magnétomètre Baromètre

Port USB: USB Type-C 3.2

USB Type-C 3.2 Cartes SIM : Nano SIM + eSIM

: Nano SIM + eSIM Connectivité: Wi-Fi 7 (802.11be) avec 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, MIMO 2×2 + 2×2 Bluetooth v5.3 avec double antenne pour une qualité et une connexion améliorées NFC GPS: GNSS double bande GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC Google Cast

Réseau: 5G: Oui 4G oui



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Pixel 9

Câble USB-C vers USB-C de 1 m (USB 2.0)

Outil pour la carte SIM

Petit effort de la part de Google tout le packaging est en carton ce qui limite un peu l’impacte environnemental.