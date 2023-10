Livebox 7, Orange va séduire tous les clients Fibre avec un débit de ouf.

Orange vient d’officialiser cette semaine de manière assez discrète la sortie de sa Livebox 7, une box qui devrait séduire tous les internautes équipés de la fibre optique.

Orange aurait-il pour vocation de battre à la vitesse ses concurrents comme Bouygues, SFR ou encore FREE ? C’est en tout cas ce que semble montrer cette nouvelle Livebox qui avouons le devient réellement une bête de course. Alors, qu’on plafonne depuis 3 ans à du 100 Mbit, voilà que la fibre devient de plus en plus présente pour les foyers et les internautes au point de fournir des débits pouvant atteindre jusqu’à 10 Gb/s. Un débit qui au final avouons-le n’est pas vraiment nécessaire pour le commun des mortels.

Livebox 7, connexion ultime, WiFi 6E, port 10 Gigabits Ethernet…

Bon, niveau design, pas de panique pour ceux qui aiment les habitudes. En effet, cette nouvelle venue ressemble assez fort à la Livebox 6, c’est-à-dire un boitier carré qui pourra se placer à la verticale ou à l’horizontale. On a d’ailleurs l’impression de retrouver nos bons vieux switches ou routeurs WiFi basiques.

Pour ce qui est de la connectique, c’est tout autre. Ainsi, cette nouvelle Livebox 7 est équipée de ports 10 Gbit Ethernet de quoi pouvoir supporter le nouveau débit que propose la fibre à base de technologie XGS-PON.

Pour ce qui est du Wi-Fi, cette nouvelle Livebox 7 suit la tendance actuelle, l’intégration de la norme WiFi 6E qui s’offre trois bande de fréquence à savoir 2.4 GHz, 5 GHz et 6GHz. De fait, même si de nombreuses marques de routeurs commencent doucement à sortir leur routeur à base de WiFi 7 car la norme n’est pas encore tout à fait définie par la WiFi Alliance.

Pour ce qui est des clients Orange qui bénéficie de la fibre, Orange proposera dans son offre, un débit allant jusqu’à 5Gbps en download et jusqu’à 1Mbps en upload. Bon, évidemment, il sera nécessaire que votre ordinateur soit lui aussi doté d’un port gigabit Ethernet.

Du WiFi 6E pour plus de rapidité et d’efficacité en sans-fil.

L’autre grosse nouveauté, c’est l’intégration de la norme WIFI 6E qui permettra d’atteindre en sans-fil les 5Gbps. En effet, pour rappel, la norme qui exploite la gamme de fréquences des 6GHz offre un débit pouvant aller jusqu’à 9Gb/s.

En plus bien sûr de gérer les technologies comme le MIMO et le MU-MIMO, l’OFDMA pour ne citer que ceux-là.

Enfin dernier détail intéressant de cette nouvelle Livebox 7, c’est la présence en façade d’un écran tactile qui offre quelques fonctionnalités pratiques par exemple des informations et l’affichage de QR code pour une connexion plus facile.