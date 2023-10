Telia Déploie des Couloirs 5G pour le Test de Véhicules autonomes en Suède.

Grâce à Telia, la Suède pourrait bientôt profiter de réseau 5G le long de ses autoroutes. Un réseau 5G qui va servir de zones de tests pour Telia veut créer des couloirs de transport 5G pour tester des véhicules autonomes entre les principaux sites industriels de la Suède.

Ah le monde de l’automobile, depuis un peu plus de cinq ans, c’est le grand bouleversement dans le monde de l’automobile tel que nous le connaissons depuis plus de 30 ans. En effet, désormais, les voitures deviennent électriques, intelligentes, connectées. La prochaine étape voulue est le véhicule autonome. Un sujet qui fait débat et qui pose question pour bon nombre de personnes.

Telia, Description des Couloirs 5G.

Actuellement, la construction de ces couloirs 5G est en cours sur des itinéraires spécifiquement choisis par l’opérateur. Des couloirs 5G qui devraient s’étendre sur 150 kilomètres. Ces couloirs devraient relier certaines zones des autoroutes de Stockholm à une autoroute nationale à Göteborg. Ces zones seront à proximité immédiates d’AstaZero, fournisseur renommé d’environnements de test pour la sécurité routière.

Interconnexion avec les Pôles Industriels et Technologiques

Le projet de Telia envisage de relier les véhicules autonomes à d’importants clusters industriels et technologiques en Suède. Plus encore, une extension de ces couloirs 5G aux voies publiques est à l’étude. La société prévoit d’ailleurs de commencer les tests à grande échelle au deuxième trimestre 2024.

Un projet qui a eu droit à des investissements de 15,5 millions d’euros donnés à Telia, à ses unités suédoises et finlandaises par l’Union européenne en 2022.

Un projet à taille réelle pour faire avancer le véhicule autonome.

Ce projet une fois mis en place permettra à l’opérateur et aux différents acteurs du projet, mais aussi à des analystes externes d’évaluer ce que pourrait donner la mise en place de véhicules autonomes à plus grande échelle.

Il permettra aussi d’évaluer et quantifier les risques, mais aussi les avantages des véhicules autonomes. Le gain de temps pour le conducteur, mais aussi peut-être une meilleure efficacité et une réduction des couts du transport.

Ce test permettra aussi de tester l’usage du réseau 5G, ses performances et le trafic qui sera générés sur ce même réseau par les véhicules autonomes.