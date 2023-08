MSI Radix AXE6600 WiFi 6E, un routeur de gamer.

Avec son Radix AXE6600 WiFi 6E, MSI connu des geeks d’informatique pour ses cartes mère ou ses ordinateurs portables propose un routeur qui vous donnera du lourd pour votre Wi-Fi à la maison.

MSI est un grand nom dans le domaine de l’informatique. Un secteur ou la marque est présente depuis des décennies. La marque a toujours été connue pour la performance de ses produits notamment pour le gaming. Les moins jeunes se souviennent sans doute des cartes mères pour PC de la marque qui offraient des possibilités d’overclocking pour booster le processeur et offrir encore plus de performances à la machine pour les jeux plus exigeants. la marque propose cette fois un routeur wifi.

MSI Radix AXE6600 WiFi 6E , un routeur qui veut tout conquérir.

Alors, oui avec la fibre qui est de plus en plus présente dans nos connexions Internet avec des débits offrant du 500Mbps voir du Gbit pour surfer sur internet, il est maintenant utile d’avoir du Wi-fi capable d’atteindre des vitesses similaire.

Et pour y arriver, MSI nous propose un routeur qui intègre la norme WI-Fi 6E , un routeur qui opère sur les trois gammes de fréquence du Wi-Fi que sont le 2.4GHz, le 5GHz et le 6GHz. Pour rappel, La norme Wi-Fi 6E utilise sept canaux de 160 MHz sur le nouveau spectre de fréquence de 6 GHz.

Par ailleurs le constructeur annonce la support des technologies OFDMA, MU-MIMO et beamforming pour son routeur Radix AXE6600 WiFi 6E. Un routeur qui en outre à un look gaming incontournable. Un routeur Wi-Fi qui est doté de 6 antennes hautes performances. Mais en plus ces antennes sont munies d’un rétroéclairage LED RGB qu’il est possible de régler via l’interface du routeur.

Des performances rendues possibles grâce à son architecture.

Au cœur du routeur, on trouve un processeur Quad-core 1,8 GHz accompagné de mémoire Flash 256 Mo et de DDR4 RAM 512 Mo. Sur le routeur, on trouve des ports Ethernet WAN/LAN Gigabit et 2.5Gbit ainsi qu’un port USB 3.2 Gen1.

Enfin, en matière de Wi-Fi toujours, comme son « nom » l’indique, le routuer est en mesure d’atteindre un débit cumulé de 6600Mbps (2,4 GHz AX : 2×2 (Tx/Rx) 1024/256-QAM 20/40 MHz, jusqu’à 574 Mb/s, 5 GHz AX : 2×2 (Tx/Rx) 1024/256-QAM 20/40/80 MHz, jusqu’à 1201 Mb/s, 6 GHz AX : 4×4 (Tx/Rx) 1024/256-QAM 20/40/80/160 MHz, jusqu’à 4804 Mb/s).

Prix et Disponibilité.

Le routeur est disponible à la vente au prix de 350€.