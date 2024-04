Google Pixel 8a dévoilé le 14 mai ?

Doit-on s’attendre à voir arriver le Google Pixel 8a pour la date du 14 mai, date à laquelle Google organisera sa KeyNote pour son événement annuel I/O de Google. Ça pourrait bien être le cas, d’autant que de nouvelles rumeurs et infos circulent concernant le téléphone.

Comme pour toutes les grandes marques ou les marques tendance dans la Tech, l’arrivée d’un nouveau téléphone chez Google fait parler sur la toile. Et certains supposent que le géant américain pourrait dévoiler un nouveau téléphone de sa gamme « a » le mois prochain. Se basant notamment sur le fait que les versions précédentes du Google Pixel 7a sont sortie à cette période.

Google Pixel 8a, quelques rumeurs !

Selon certaines indiscrétions fraichement arrivées sur la toile et notamment sur X, le futur Google Pixel 8a pourrait être muni d’un écran OLED FHD+ de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À l’intérieur, on retrouvera le processeur Tensor G3 des 8 et 8 Pro, et il y aura 128 Go ou 256 Go de stockage.

En ce qui concerne l’appareil photo, il pourrait être équipé d’un triple capteur de 64 MP OIS et l’ultra-large de 13 MP du Pixel 7a, ainsi que le selfie de 13 MP à l’avant de l’appareil. Le téléphone pourrait aussi être doté d’une batterie de 4 500 mAh. Une batterie qui pourrait bénéficier d’une charge 27W via un port USB-C, mais aussi peut-être d’une charge par induction.

Si le Google Pixel 8a embarque un processeur Tensor G3, cela signifiera qu’il fera de la partie des smartphones compatible 5G. Mais surtout et aussi, le téléphone pourrait au passage bénéficier du Wi-Fi 7. Une bonne chose donc pour tous ceux qui auront une box ou un routeur compatible avec la toute dernière norme Wi-Fi.

Le téléphone devrait également profiter d’une connexion Bluetooth 5.3 et du NFC pour l’association de casques audio ou pour le paiement sans contact.

Un milieu de gamme qui devra trouver sa place.

Comme pour le Google Pixel 7a, le Google Pixel 8a devrait venir s’intégrer dans le marché du smartphone avec un prix qui devrait le placer dans la catégorie des smartphones milieu de gamme.

Prix et Disponibilité.

On peut supposer que son prix devrait être équivalent à celui du Google Pixel 7a soit aux alentours des 400€. On pourrait peut-être même supposer que Google le proposerait en dessous de la barre des 400€.