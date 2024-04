Verve+ 1 LT, le nouveau vélo électrique de Trek toujours plus connecté.

Avec son nouveau Verve+ 1 LT, Trek Bicycle enrichit sa gamme de vélos à assistance électrique (VAE). Ce nouveau venu allie légèreté, confort, et performance pour répondre aux besoins des cyclistes urbains.

Depuis le Covid, le vélo électrique a su trouver un public autre que les passionnés de vélo. Ainsi, malgré des prix parfois pour le moins excessifs que l’on trouve normaux (compter tout de même minimum 2000€ pour un vélo électrique de qualité), le vélo électrique a su séduire de par son côté « facile à pédaler ». Fort de ce succès, certaines marques comme Trek Bicycle, marque américaine, surf sur la vague.

Verve+ 1 LT, Le VAE confort le plus léger à ce jour.

Le Verve+ 1 LT représente une avancée notable dans la catégorie des VAE légers. Pesant environ 18 kg, il offre un compromis idéal entre robustesse et facilité de manœuvrabilité, répondant ainsi aux attentes des cyclistes recherchant un vélo performant et facile à transporter.

Le coeur de l’innovation du Verve+ 1 LT réside dans son moteur électrique Hyena, intégré au moyeu, qui réduit significativement le poids total du vélo. Ce moteur offre une assistance électrique jusqu’à 25 km/h et se caractérise par un couple de 40 Nm, optimisant la réactivité et la puissance lors des démarrages et des montées.

Autonomie et connectivité

Avec une batterie de 250 Wh, le Verve+ 1 LT promet une autonomie pouvant atteindre 56 km, une caractéristique essentielle pour les utilisateurs souhaitant parcourir de longues distances en milieu urbain. La compatibilité du vélo avec l’application Trek Central apporte une valeur ajoutée en termes de contrôle et de personnalisation, permettant aux utilisateurs d’ajuster les paramètres du moteur, de surveiller l’autonomie restante et de planifier leurs itinéraires.

Le Verve+ 1 LT a été conçu avec une attention particulière portée au confort de l’utilisateur. Le cadre ouvert facilite l’accès au vélo, tandis que la selle moelleuse et les poignées ergonomiques assurent une expérience de conduite agréable, même lors de longs trajets. Le vélo est également équipé d’un porte-bagages, de garde-boue et de feux, renforçant ainsi sa praticité et sa sécurité pour une utilisation quotidienne.

Prix et Disponibilité.

Le Verve+ 1 LT est commercialisé chez nous en France au prix de 2299 euros directement depuis le site du constructeur.