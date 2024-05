Google a officialisé son Google Pixel 8a. Performances, Innovations et Accessibilité tout est dévoilé.

Alors qu’on pensait voir arriver ce nouveau smartphone lors du prochain Keynote de la marque le 14 mai pour son événement annuel I/O de Google, le géant américain a surpris tout le monde.

Google a su devenir un montre du web avec son navigateur internet qui est la référence des moteurs de recherche sur la toile. Mais la marque depuis quelques années s’est diversifiée et propose désormais des produits comme des enceintes audio, des services et son système d’exploitation Android qui couvre plus de 90% des smartphones. La marque a aussi lancé il y a quelques années son propre smartphone.

Google Pixel 8a, un smartphone qui en a sous le coude ?

Le Google Pixel 8a arbore un écran OLED de 6,1 pouces « Actua » qui est 40 % plus lumineux que celui du Pixel 7a, et offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran est également doté d’un Verre de protection Corning® Gorilla® Glass 3™.

Le téléphone est propulsé par la toute dernière puce Google Tensor G3, accompagné d’un Coprocesseur de sécurité Titan M2. Pour ce qui est de la mémoire, l’utilisateur pourra compter sur 8 Go de RAM LPDDR5x et 128 Go/256 Go de stockage UFS 3.1.

On notera également une batterie d’une capacité de 4 492 mAh offrant Plus de 24 heures d’autonomie voir Jusqu’à 72 heures d’autonomie avec l’ultra économiseur de batterie. Détail intéressant, le téléphone propose une solution de Recharge rapide et de Recharge sans fil (certifiée Qi).

Connectivité intéressante avec notamment une solution double SIM.

De fait, un point intéressant est cette fonction double SIM que propose l’appareil de quoi pouvoir utiliser deux abonnements simultanément. A ce propos, le Google Pixel 8a propose de la 5G. Présente également, la norme Wi-Fi 6E (802.11ax) avec 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, HE80, MIMO avec du Bluetooth® v5.3 et du NFC pour le paiement sans contact ou autre synchronisation facile.

De la photo pas pour les nuls.

L’appareil photo du smartphone intègre un capteur grand angle de 64 Mpx avec la technologie Quad PD, offrant une ouverture de ƒ/1,89 et un champ de vision de 80°. La taille du capteur est de 1/1,73 pouce et il propose un zoom haute résolution jusqu’à x8. Un appareil photo ultra grand angle de 13 Mpx est également inclus, avec une ouverture de ƒ/2,2 et un champ de vision élargi de 120°. La stabilisation d’image, à la fois optique et électronique, est disponible pour le grand angle, garantissant des images nettes et précises.

Pour les selfies, l’utilisateur pourra compter sur un capteur de 13 Mpx doté d’une largeur de pixel de 1,12 μm et d’une ouverture de ƒ/2,2, conçu pour capturer des images claires dans diverses conditions d’éclairage.

Il utilise une mise au point fixe pour simplifier son utilisation et maximiser la rapidité de prise de vue. Avec un champ de vision ultra grand angle de 96,5°, cet appareil est idéal pour photographier de vastes paysages et grandes scènes urbaines, permettant de capturer plus de détails sans avoir à reculer.

Prix et Disponibilité.

Le Google Pixel 8a sera disponible à partir de la semaine prochaine (le 14 mai) à partir de 549€.