Nuki Smart Lock Ultra : la serrure intelligente qui allie rapidité et technologie avancée

Nuki, spécialiste autrichien des serrures connectées, propose une nouvelle solution de sécurité pour la maison avec la Nuki Smart Lock Ultra. Représentant la cinquième génération de serrures électroniques de la marque, ce modèle introduit des innovations inspirées du secteur des véhicules électriques, telles qu’un moteur sans balais et un design compact.

Cet article présente les principaux atouts de cette serrure, conçue pour offrir une utilisation rapide, une longue autonomie, et une intégration facile avec des systèmes domotiques.

La marque Nuki : un parcours d’innovation continue

Depuis plusieurs années, Nuki développe des solutions connectées pour sécuriser les accès domestiques. Avec la Smart Lock Ultra, la marque intègre des technologies avancées qui visent à améliorer la rapidité, l’efficacité énergétique et la compacité de ses serrures.

Ce modèle a été conçu en quatre ans et représente une évolution marquante dans la gamme de serrures Nuki.

Un moteur sans balais pour une performance améliorée

Le moteur sans balais est l’une des principales innovations de la Nuki Smart Lock Ultra. Ce type de moteur, largement utilisé dans les véhicules électriques, permet une ouverture et fermeture rapide et une meilleure durabilité. La Smart Lock Ultra propose trois modes de vitesse :

Insane : permet une ouverture en 1,5 seconde ;

: permet une ouverture en 1,5 seconde ; Standard : offre une vitesse intermédiaire avec une ouverture en 2 secondes ;

: offre une vitesse intermédiaire avec une ouverture en 2 secondes ; Gentle : pour un fonctionnement plus silencieux avec une vitesse plus modérée.

Grâce à cette personnalisation, l’utilisateur peut adapter la vitesse de la serrure selon ses préférences.

Un design compact avec une identité visuelle reconnue

La Smart Lock Ultra conserve les lignes épurées et l’anneau LED emblématique de Nuki tout en réduisant considérablement sa taille. Désormais plus compacte, elle est disponible en finitions noir et blanc, avec une structure en acier inoxydable.

Ce design minimaliste et adaptable s’intègre facilement à la majorité des portes et conserve l’esthétique distincte des produits Nuki.

Autonomie longue durée grâce à une batterie lithium-polymère

Nuki a opté pour une batterie lithium-polymère rechargeable, remplaçant ainsi les piles traditionnelles. Ce choix permet une utilisation prolongée, avec une autonomie de plusieurs mois après une recharge complète de deux heures.

Le port de charge magnétique intégré et le câble de deux mètres facilitent la recharge sans nécessité de démonter la serrure, offrant ainsi une solution pratique pour les utilisateurs.

Transfert simplifié des données depuis un ancien modèle

Nuki facilite le passage de ses anciens modèles à la Smart Lock Ultra grâce à une fonctionnalité de transfert de données via l’application mobile. Celle-ci permet de conserver la configuration de la serrure, les autorisations d’accès et autres fonctionnalités définies, simplifiant la transition pour les utilisateurs qui souhaitent passer à la dernière version sans refaire tous les réglages.

Un cylindre universel pour une sécurité renforcée

La Nuki Smart Lock Ultra inclut désormais un cylindre de haute sécurité spécialement conçu pour s’adapter à la plupart des portes. Livré avec trois clés physiques, ce cylindre améliore la sécurité physique de l’installation et permet une compatibilité avec un large éventail de portes.

Son installation est facilitée par des instructions visuelles dans l’application, permettant de changer le cylindre en moins de 15 minutes sans outils particuliers.

Récapitulatif technique

Modèle : Nuki Smart Lock Ultra

: Nuki Smart Lock Ultra Moteur : sans balais

: sans balais Modes de vitesse : Insane (1,5 sec), Standard (2 sec), Gentle (silencieux)

: Insane (1,5 sec), Standard (2 sec), Gentle (silencieux) Design : compact, anneau LED, finitions noir et blanc

: compact, anneau LED, finitions noir et blanc Batterie : lithium-polymère rechargeable

: lithium-polymère rechargeable Port de charge : magnétique avec câble de deux mètres

: magnétique avec câble de deux mètres Transfert de données : migration depuis un modèle précédent via l’application

: migration depuis un modèle précédent via l’application Cylindre : universel de haute sécurité avec 3 clés physiques

: universel de haute sécurité avec 3 clés physiques Compatibilité : support de Matter, Wi-Fi intégré, compatible avec les accessoires Nuki

: support de Matter, Wi-Fi intégré, compatible avec les accessoires Nuki Fonctionnalités : gestion d’accès, jusqu’à 200 utilisateurs, déverrouillage automatique, mode nuit.

