Google Pixel Fold, le smartphone pliable de Google dévoilé dans une vidéo ?

Le Google Pixel Fold pourrait être le prochain smartphone de Google qui serait notamment le premier pliable du géant du Net. Les rumeurs sont de plus en plus nombreuses et une vidéo montre un smartphone qui pourrait bien être le Google Pixel Fold.

Dans le monde de la Tech, chaque évènement d’un grand constructeur est toujours important. Et le10 mai prochain se tiendra la conférence Google I/O. Selon tous les spécialistes du secteur, c’est à cette occasion que Google devrait officialiser la sortie de son nouveau smartphone pliable.

Google Pixel Fold, une vidéo qui circule, mais qui ne confirme rien.

De fait, l’information a été publiée par Kuba Wojciechowski qui a publié sur Twitter une vidéo présentant un smartphone pliable. Malheureusement, sur cette vidéo, le téléphone n’est pas allumé et on ne voit aucune marque quelque part faisant référence à la possibilité que ce téléphone soit bien le Google Pixel Fold.

En outre, Kuba Wojciechowski n’est pas le seul à faire référence à ce nouveau venu chez Google. En effet, d’autres leakers nous annoncent quelques informations sur ce que pourrait intégrer le nouveau smartphone de Google.

Des rumeurs, mais rien de concret.

Ainsi, selon les rumeurs, le futur Google Pixel Fold pourrait bien être doté d’un double écran pliable offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz et qui proposerait une taille de 7.6 pouces au format 6:5. Je vous avouerai, j’ai toujours personnellement un souci avec ce format qui sort un peu du standard actuel.

La définition de cet écran proposée serait du 2208 x 1840 pixels. À noter que sur la face avant dite « extérieure », Google aurait intégré un écran 5.8 pouces lui aussi avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Ce que l’on peut être sûr pour ainsi dire à 98% c’est sa connectivité. De fait, il y a d’énormes chances que ce nouveau Google Pixel Fold soit compatible 5G et soit doté du Wi-Fi 6E ainsi que du Bluetooth 5.3. On devrait y retrouver aussi du NFC. En revanche, pas sûr que le QI pour une charge sans fil soit présent.

Prix et Disponibilité.

Le prix de vente du Google Pixel Fold devrait se situer entre 1700$ et 2000$. Bref il deviendrait le smartphone de Google le plus cher. Autre question, serez-vous prêt à sacrifier un mois de salaire (voir plus) pour ce téléphone ?