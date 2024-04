Vivo X100s Pro : on en sait un peu plus !

Le Vivo X100s Pro se présente comme une évolution notable de la série X100, apportant des améliorations significatives en termes de performance, d’affichage, et de capacités photographiques. Des infos ont été révélées via le listing Google Play Console.

L’industrie des smartphones évolue rapidement, avec des innovations constantes qui repoussent les limites de ce que nous pouvons attendre de nos appareils mobiles. Autant d’innovations qui poussent les constructeurs de smartphones à renouveler leur gamme. C’est ce que fait Vivo avec ce nouveau smartphone à venir.

Vivo X100s Pro, du Chipset MediaTek Dimensity 9300 au coeur du système.

Au cœur du Vivo X100s Pro (modèle PD2324) se trouve le chipset MediaTek Dimensity 9300, qui représente l’offre haut de gamme de MediaTek. Ce processeur intègre un agencement de cœurs diversifié : un cœur ARM Cortex-X4 à 3,25 GHz, trois cœurs ARM Cortex-X4 à 2,85 GHz, et quatre cœurs ARM Cortex-A720 à 2,0 GHz. Cette configuration assure une performance solide pour des applications exigeantes, y compris les jeux vidéo de haute qualité et le multitâche intensifs.

A relire : Vivo Y17s : la nouvelle référence pour les smartphones abordables ? Vivo vient de lancer un nouveau smartphone d’entrée de gamme qui semble prometteur: le Vivo Y17s. Avec son grand écran, sa batterie longue durée et son appareil photo AI triple objectif, le…

Mémoire et Système d’Exploitation : Capacités et Fluidité

Le Vivo X100s Pro est équipé de mémoire vive allant jusqu’à 16 Go de RAM, ce qui devrait permettre une expérience utilisateur fluide et réactive. On sait aussi que l’appareil fonctionne sous Android 14. Le téléphone profitera donc de la nouvelle version du système d’exploitation de Google et assurera des mises à jour pour plusieurs années. Le smartphone devrait embarquer Origin OS 4 pour le marché chinois et Funtouch OS 14 pour les marchés internationaux.

Qualité d’Affichage : Résolution 2K et Densité de Pixels

L’écran du Vivo X100s Pro propose une résolution de 2,800 x 1,260 pixels et une densité de pixels de 560 ppi, ce qui garantit une clarté exceptionnelle et des détails fins. Bien que des informations suggèrent un écran courbé, il existe des indications d’un possible écran AMOLED plat, reflétant la variété des choix de conception pour optimiser l’expérience visuelle.

Avancées en Photographie : Objectif ZEISS et Configuration de la Caméra

La photographie est un point fort de la série X100, et le Vivo X100s Pro semble poursuivre cette tradition avec des améliorations notables. L’intégration prévue de l’objectif ZEISS, associée à une configuration à triple caméra, promet des capacités photographiques avancées, permettant aux utilisateurs de capturer des images avec une précision et une qualité supérieures.