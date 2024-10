Galaxy Z Fold 6 Special Edition pourrait être dévoilé cette semaine : ce qu’il faut savoir.

Samsung s’apprêterait à lever le voile sur une nouvelle variante de son Galaxy Z Fold 6, le Galaxy Z Fold 6 Special Edition (SE), qui pourrait être disponible dès cette semaine.

Samsung continue d’étoffer son catalogue avec le Galaxy Z Fold 6 SE. Cette édition spéciale viserait à renforcer sa présence sur le marché des smartphones pliables, un secteur où la concurrence devient de plus en plus intense.

Galaxy Z Fold 6 Special Edition, Un design plus compact et des améliorations notables

Le Galaxy Z Fold 6 Special Edition se distinguerait par un design révisé. Plus compact, le nouveau modèle afficherait une épaisseur de seulement 10,6 mm lorsqu’il serait plié et 4,9 mm une fois déplié. Ces améliorations permettraient au Galaxy Z Fold 6 SE de gagner en finesse par rapport à la version standard, qui serait plus épaisse de 1,5 mm en position fermée et de 0,7 mm une fois ouvert. Samsung semblerait ainsi répondre aux attentes des utilisateurs souhaitant un smartphone plus léger et facile à manipuler.

Des écrans plus grands pour un confort d’utilisation accru

Le Galaxy Z Fold 6 SE proposerait des écrans légèrement plus grands que ceux du modèle standard. Il serait équipé d’un écran interne de 8 pouces et d’un écran externe de 6,5 pouces, contre respectivement 7,6 et 6,2 pouces pour le Galaxy Z Fold 6 classique. En augmentant la taille de ses dalles, Samsung chercherait à améliorer le confort d’utilisation, un aspect crucial sur le segment des smartphones pliables où chaque millimètre compte.

Un lancement limité mais stratégique

Le lancement du Galaxy Z Fold 6 SE serait prévu pour le 25 octobre, avec une disponibilité initiale en Corée du Sud et en Chine. Ce choix limité serait probablement lié à la stratégie de Samsung qui chercherait d’abord à évaluer la réception du marché avant une éventuelle expansion à d’autres régions. Proposé à un prix avoisinant les 2 200 dollars, ce modèle ne serait pas accessible à toutes les bourses, mais il ciblerait clairement une clientèle prémium.

Samsung face à une concurrence accrue

Samsung fait face à une concurrence de plus en plus forte sur le marché des smartphones pliables, notamment avec des acteurs comme Huawei, Honor et Xiaomi. En effet, le constructeur coréen a perdu sa place de leader mondial au profit de Huawei, qui détient désormais 35 % du marché, contre 23 % pour Samsung. Le lancement du Galaxy Z Fold 6 SE pourrait donc jouer un rôle crucial dans la stratégie de la division Mobile Experience (MX) de Samsung afin de reconquérir des parts de marché.

Selon le cabinet d’études de marché Counterpoint Research, la part de Samsung Electronics sur le marché mondial des téléphones pliables est de 23 % au premier trimestre de cette année, tombant pour la première fois à la deuxième place. L’écart avec le chinois Huawei (35 %), qui occupe la première place, atteint 12 points de pourcentage.

Les 3e à 5e places ont également été prises par des entreprises chinoises comme Honor (12 %), Motorola (11 %) et Oppo (8 %). Bien que la vigueur du marché intérieur soit en grande partie responsable de l’augmentation significative des expéditions d’entrée de gamme, les entreprises chinoises font progresser leur technologie à un rythme rapide.

En fait, l’épaisseur des téléphones pliables ultra-fins introduits par les entreprises chinoises est inférieure à 10 mm, ce qui est plus fin que le Galaxy Z Fold 6 SE. L’épaisseur du « Magic V3 » sorti par Honor en juillet dernier est de 9,3 mm. L’épaisseur du « Mix Fold 4 » récemment introduit par Xiaomi n’est que de 9,47 mm. En outre, le prix d’usine élevé du Galaxy Z Fold 6 SE, qui devrait avoisiner les 3 millions de won par rapport aux prix des entreprises chinoises relativement compétitives, est probablement un obstacle à l’expansion du volume des ventes. Les points forts du Galaxy Z Fold 6 SE sont une forte durabilité et des fonctions d’intelligence artificielle (IA) inégalées. En fait, le premier téléphone pliable au monde de Huawei, le « Mate XT », a suscité une controverse sur sa qualité, notamment des problèmes de dommages à l’écran.

Récapitulatif technique

Écran interne : 8 pouces

: 8 pouces Écran externe : 6,5 pouces

: 6,5 pouces Épaisseur plié : 10,6 mm

: 10,6 mm Épaisseur déplié : 4,9 mm

: 4,9 mm Disponibilité : Corée du Sud et Chine (dès le 25 octobre)

: Corée du Sud et Chine (dès le 25 octobre) Prix : environ 2 200 dollars

